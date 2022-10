Prudential Beneficial insurance se joint à la lutte contre le cancer du sein à l’hôpital Laquintinie, Douala Cameroun

Le 14 octobre 2022, Prudential Beneficial a mobilisé son équipe et a rendu visite aux patients de ce service chargé de la prise en charge du cancer du sein.

Prudential Beneficial Insurance, en ce mois d’octobre consacré à la sensibilisation à la lutte contre le Cancer du sein, est fière d’avoir participé activement à la lutte contre le cancer du sein en apportant une Aide précieuse au service d’oncologie de l’hôpital Laquintinie de Douala. Ce soutien sous forme de matériel médical a été remis dans le but de leur permettre de renforcer la prise en charge des patients atteints de cancer dans leur établissement de santé.

Le 14 octobre 2022, Prudential Beneficial a mobilisé son équipe et a rendu visite aux patients de ce service chargé de la prise en charge du cancer du sein pour leur prodiguer ses encouragements face à cette dangereuse maladie. » Ce don est arrivé à point nommé, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Ces tensiomètres, glucomètres, oxymètres de pouls et balances seront d’une grande utilité pour tous nos patients. Vous avez identifié les équipements médicaux dont le département a le plus besoin au quotidien. Avec tout cela, la prise en charge des patients sera sans aucun doute améliorée. De plus, grâce à votre générosité, la salle d’attente des patients disposera dès aujourd’hui de chaises pour faciliter les files d’attente. Nous en avions vraiment besoin », a témoigné le Dr Fonkwa, chef du service d’oncologie de l’hôpital Laquintinie.

Le directeur général de Prudential Beneficial Insurance, M. Nkwenti Brain, a souligné le fait que

« notque vocation est d’aider les gens à tirer le meilleur parti de la vie. En tant que partenaire de santé, nous nous engageons à soutenir les professionnels de la santé dans la prise en charge des patients qui leur sont présentés quotidiennement et à donner de l’espoir à tous ces hommes et femmes qui traversent des difficultés de santé « .

Toujours à l’avant-garde dans la lutte pour une meilleure santé pour tous, la compagnie a fait un don de 75.000 USD à une ONG dans la lutte contre la pandémie de COVID 19.

A propos de Prudential Beneficial Insurance

Prudential Beneficial Insurance est le fruit de la fusion de deux sociétés : Prudential PLC et Beneficial Group. Ensemble, elles ont plus de 100 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance et sont convaincues qu’elles feront mieux ce qu’elles savent faire: proposer les solutions d’assurance et d’épargne les mieux adaptées aux besoins de chacun.

Croyez au meilleur, quoi qu’il arrive!