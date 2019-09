PSG : Choupo-Moting l’opportuniste

Eric Maxim Choupo-Moting est, ce que l’on appelle, un opportuniste. L’attaquant camerounais de 30 ans, annoncé partant durant tout l’été, a finalement profité du temps de jeu accordé depuis deux matchs avec le PSG pour conserver sa place dans l’effectif. Et même faire taire les critiques.

Le parcours d’Eric Maxim Choupo-Moting au Paris Saint-Germain est, assurément, une association de chance et d’opportunisme. Libre de tout contrat l’été dernier, l’international camerounais arrive le 31 août dans la capitale sur la demande de Thomas Tuchel. Heureux d’atterrir à Paris alors qu’il n’avait aucun contrat après la descente de Stoke City en Championship, le Parisien a rapidement été adopté par le vestiaire grâce à sa bienveillance et sa joie de vivre.

Devenu un chouchou du Parc des Princes, le milieu offensif, capable d’évoluer dans l’axe, a toutefois connu une grosse période de moins bien entre le mois de mars 2019 et la fin de la saison dernière. À l’image du Paris Saint-Germain. Dans l’obligation de remplacer Neymar blessé, mais aussi Edinson Cavani, l’ancien de Schalke et d’Hambourg a enchaîné les erreurs, les mauvais matchs et les bévues, jusqu’à annihiler un but tout fait d’Angel Di Maria en tentant d’éviter le ballon. Devenu la risée de la Ligue 1, le Camerounais était tout proche d’un départ cet été.

Annoncé en Turquie (Fenerbahçe) puis à deux pas de Lecce, en Italie, Choupo-Moting a finalement été conservé durant le mois d’août en raison du dossier Neymar, long à se décanter. Le Brésilien souhaitait partir mais le PSG, toujours favori des bookmakers pour remporter la Ligue 1 cette saison, n’a jamais trouvé de terrain d’entente avec le Barça, seul prétendant.

Du coup, le Camerounais a fait sa place dans le groupe au cours de ces premier matchs de championnat et est entré en jeu face à Toulouse, lors de la 3ème journée, après la blessure d’Edinson Cavani dès le quart d’heure de jeu. Une entrée tonitruante puisque l’attaquant s’est offert un doublé, à tel point qu’il a éclipsé, malgré lui, Kylian Mbappé et tous les autres Parisiens. Avec les blessures du Matador et de Mbappé, sorti lui aussi face à Toulouse, Choupo-Moting a de nouveau été conforté dans son rôle de doublure, en attendant que les dirigeants en trouvent une plus performante.

Face à Metz ce week-end, le Lion Indomptable du Cameroun s’est de nouveau mis en lumière en inscrivant le deuxième but du match, sur une tête après un coup de pied arrêté. Célèbre, sur les réseaux sociaux, pour son crédo « Ça donne », Choupo-Moting a tout donné pour prouver aux dirigeants parisiens qu’ils pouvaient lui faire confiance pour remplacer Edinson Cavani lors de matchs importants.

Et avec l’absence de fonds à la suite du transfert avorté de Neymar, le natif d’Hambourg devrait rester dans la capitale et même disputer le premier match de Ligue des Champions face au Real Madrid dans la peau d’un titulaire. En effet, avec les absences de Neymar (suspendu 3 matchs), Kylian Mbappé et Edinson Cavani (blessés), le Camerounais devient l’une des seules alternatives disponibles pour Thomas Tuchel…