PSG FC Actu: Quelles Sont Les Dernières Nouvelles ?

PSG FC : les actualités des derniers jours

Le PSG est une équipe de stars mais le résultat de mercredi a déçu tous les supporters qui s’attendaient à un miracle face au Bayern. Le résultat sur le terrain n’est pas aussi hasardeux que la roulette en direct, de nombreux facteurs ont peut-être favorisé la situation. Il y a des problèmes moraux et physiques. D’un côté, la saison de Neymar se termine. Puis, Kimpembe, l’une des meilleures défenses est aussi gravement blessé. D’un autre côté, le marocain, Hakimi, accusée de viol en plus de sa blessure et la révélation de Coman disant que c’est Kimpembe qui mérite d’être capitaine et non pas, Mbappé.

Fin de saison pour Neymar et Kimpembe

Mercredi aura été un match dur pour le PSG. Quelques cadres du PSG ont été définitivement mis hors-jeu pour cette deuxième confrontation l’opposant à Bayern. Neymar est gravement blessé à la cheville. Une cheville déjà malmenée depuis la coupe du monde et est devenue une blessure grave lors du match contre Lille. Le brésilien ne pourra jouer que dans environ 4 mois puisqu’il doit être opéré.

À part Neymar, le défenseur Kimpembe ne fera pas non plus partie des joueurs jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central a été blessé lors du match face à l’OM et n’a été qu’un spectateur contre le Bayern. Malgré cette invalidité, il a toujours le moral grâce à ses coéquipiers et aux supporteurs parisiens.

Hakimi, blessé et accusé de viol

Cette nouvelle s’est propagée très rapidement. Achraf Hakimi est accusé de viol. Après une discussion sur Instagram, Achraf Hakimi a invité une jeune femme chez lui et a été ensuite accusé de viol. L’accusatrice affirme avoir été victime d’actes non consentis après son passage chez le latéral et a ensuite porté plainte contre ce dernier.

Hakimi compte à lui, dément ces accusations. Il affirme auprès de ses proches que c’est un piège tendu par la jeune femme. À part cette accusation, le marocain n’a pas joué le match contre l’OM à cause de sa blessure.

Un commentaire de Coman pouvant causer le trouble au sein du PSG

Kingsley Coman, l’ancien joueur du PSG, avoue que Presnel Kimpembe est un meilleur capitaine que Kylian Mbappé. À quelques pas avant le match opposant l’équipe de Coman aux Parisiens, cette révélation risque d’être un point noir pour le moral de l’équipe, car Mbappé est un excellent joueur. Il fait même partie des joueurs les plus dangereux de l’histoire de la ligue des champions.

Malgré les performances de Mbappé et ses efforts durant ces dernières années avec PSG, Presnel Kimpembe est un meilleur capitaine d’après Coman. C’est un joueur qu’il a à son estime. Il a d’ailleurs dit que ce serait une fierté pour lui si Kimpembe devenait capitaine du PSG. et il a ajouté “Dans une équipe de stars comme le PSG, avoir un jeune joueur comme nous comme capitaine, ce serait vraiment top.”

Les motivations de Nuno Mendes, porteur d’espoir ?

Au milieu du trouble au sein de l’équipe, Nuno Mendes remonte le moral du PSG et des supporteurs en dévoilant ses objectifs. Nuno Mendes affirme que Neymar et Messi sont difficiles à arrêter. Ces attaquants ont la possibilité d’échapper aux défenseurs avec une aisance rare, mais c’est là, la source de ses motivations.

Neymar et Messi font partie des meilleurs attaquants au monde. Pour Nuno Mendes, c’est une chance de les avoir au sein de l’équipe. À chaque confrontation durant les déroulements des entraînements, il a la possibilité d’observer leurs façons de jouer. Ainsi, il peut, par la suite, améliorer son jeu défensif.

Il a notamment dit : « Les affronter à l’entraînement me permet de m’améliorer chaque jour. J’ai encore du chemin à parcourir. J’ai l’intention de laisser ma marque dans le football. C’est mon objectif ». Nuno Mendes ne sera pas le seul, tous les joueurs et supporteurs du PSG donneront tout pour leurs prochains matchs même malgré la défaite face au Bayern.