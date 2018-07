Publicité : « On n’a pas encore réussi à prouver l’efficacité du digital », (Jacques Séguéla)

L’invité d’honneur de la 6è édition des As de la communication, du marketing et de l’événementiel (ASCOM), le français Jacques Séguéla, figure emblématique mondiale de la communication a soutenu , jeudi à Abidjan, que l’efficacité du digital n’a pas encore été prouvée dans le domaine de la publicité.« On n’a pas encore réussi à prouver l’efficacité du digital », a indiqué Jacques Séguéla, à la tribune des ASCOM, face à des professionnels du domaine et des étudiants sur la thématique «la communication hier, aujourd’hui et demain.» ;

Le Spécialiste en communication note toutefois « qu’il ne faut pas s’en passer ». Jacques Séguéla a invité les professionnels de la publicité « à être plus juste , plus ouvert, plus sociétal ».

Par ailleurs, l’homme qui est également pharmacien, auteur de plusieurs ouvrages a invité les africains à utiliser leurs propres réalités pour la création de publicités.

« Je suis contre les campagnes mondiales importées. Utilisez votre propre culture , votre propre racine », a-t-il conseillé tout en indiquant que « c’est capital » . « Plus elle est nationale, plus elle sera plus efficace », a-t-il conclu.

Initiés en 2007 sous la houlette de Michel Russel Lohoré, son promoteur, les ASCOM sont l’un des plus grands rendez-vous de l’écosystème ivoirien de la communication, du marketing et de l’événementiel. Plusieurs acteurs de la communication sont distingués à cette tribune.