Puigdemont ou non ? Le choix cornélien du camp indépendantiste en Catalogne

Les indépendantistes ont une majorité théorique au parlement de Catalogne leur permettant de diriger la région, mais il leur faut pour cela investir un président alors que leur candidat naturel, Carles Puigdemont, a encore bien des obstacles à surmonter pour revenir de Belgique.

Toute la campagne du prĂ©sident indĂ©pendantiste de la rĂ©gion, destituĂ© par Madrid et parti fin octobre Ă Bruxelles juste avant son inculpation pour « rĂ©bellion » a tournĂ© autour d’une seule et mĂŞme idĂ©e: revenir au pouvoir par la grande porte.

En appelant les Ă©lecteurs Ă voter pour sa liste Ensemble pour la Catalogne lors des Ă©lections rĂ©gionales du 21 dĂ©cembre, M. Puigdemont leur demandait de montrer au gouvernement madrilène qu’ils Ă©taient les seuls Ă choisir leurs dirigeants, et rĂ©cupĂ©rer ainsi leur « dignité » piĂ©tinĂ©e par la « rĂ©pression » de Madrid.

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy avait mis la rĂ©gion sous tutelle après la dĂ©claration d’indĂ©pendance unilatĂ©rale votĂ©e le 27 octobre par son parlement et dissous cette assemblĂ©e, convoquant ces Ă©lections.

Finalement, la liste de Carles Puigdemont a obtenu 34 sièges sur 135 au parlement. Avec les 32 sièges de l’autre grande formation indĂ©pendantiste, la Gauche rĂ©publicaine de Catalogne (ERC), et les quatre du petit parti d’extrĂŞme gauche Candidature d’unitĂ© populaire (CUP), il disposerait donc de la majoritĂ© nĂ©cessaire pour obtenir une nouvelle investiture (70 voix sur 135).

Mais le chemin est semĂ© d’embĂ»ches pour ce prĂ©sident destituĂ© qui risque une arrestation dès qu’il aura mis le pied en Espagne.

Pour qu’il puisse ĂŞtre investi, il lui faut d’abord s’assurer d’avoir des alliĂ©s au sein du stratĂ©gique « bureau des prĂ©sidents » de l’assemblĂ©e catalane, l’organe qui dĂ©cide de l’ordre du jour et veille sur le respect du règlement.

La raison est simple: le bureau doit accepter que le candidat Ă l’investiture prĂ©sente son programme Ă distance, depuis Bruxelles, et soit Ă©lu sans ĂŞtre prĂ©sent.

Or, les indĂ©pendantistes ne peuvent pour l’instant pas compter sur leurs 70 voix puisque huit d’entre eux sont en prison ou Ă l’Ă©tranger, dont M. Puigdemont.

Et la situation ne devrait pas changer rapidement: les juges de la Cour suprĂŞme ont opposĂ© vendredi une fin de non-recevoir Ă l’ex-vice-prĂ©sident Oriol Junqueras, incarcĂ©rĂ© près de Madrid, qui demandait Ă ĂŞtre libĂ©rĂ© notamment pour pouvoir exercer son droit de reprĂ©senter les Catalans qui l’ont Ă©lu.

Dans un arrĂŞt jugĂ© très dur par les indĂ©pendantistes, la Cour dĂ©veloppe un argumentaire qu’elle pourrait appliquer Ă tous les dirigeants sĂ©paratistes incarcĂ©rĂ©s.

Dans le cas de d’Oriol Junqueras, la Cour justifie sa dĂ©cision par la crainte d’une rĂ©cidive, estimant que rien n’indique qu’il a renoncĂ© Ă une dĂ©claration unilatĂ©rale d’indĂ©pendance impliquant « de nouveaux Ă©pisodes de violence ou troubles ».

Les indĂ©pendantistes doivent donc s’organiser pour qu’au moins six des huit Ă©lus en prison ou Ă l’Ă©tranger renoncent au profit d’autres Ă©lus sur leurs listes … ou obtenir la neutralitĂ© complice des alliĂ©s de Podemos (gauche radicale) en Catalogne, « La Catalogne en Commun », qui dispose de huit sièges et s’oppose Ă la politique de Madrid.

Dans tous les cas, la décision devra en principe être prise le 17 janvier au plus tard, quand le nouveau parlement catalan siègera pour la première fois.

– Doutes et divisions –

Ensuite, Carles Puigdemont devra encore résoudre les doutes dans son propre camp, en particulier au sein du parti ERC.

« On ne sait pas comment ils (les Ă©lus sur la liste de Puigdemont, ndlr) comptent le faire, s’ils viendront ou pas, mais la voie +tĂ©lĂ©matique+ nous paraĂ®t très Ă©trange », dĂ©clarait jeudi Ă l’AFP une source d’ERC alors que ce parti semble souhaiter « un plan B ».

« La compĂ©tition entre les deux formations indĂ©pendantistes (celle de Puigdemont et celle d’ERC) est de plus en plus dure », Ă©crit ce vendredi Enric Juliana, Ă©ditorialiste du quotidien La Vanguardia et grand spĂ©cialiste de la politique catalane.

Mais s’il arrivait encore Ă surmonter ces divisions et les problèmes de règlement pour ĂŞtre enfin rĂ©Ă©lu prĂ©sident, qui dirigera la Catalogne ?

« Carles Puigdemont a dit que s’il est investi, il va revenir », rĂ©pond une source de son parti.

Mais ne serait-il pas immédiatement arrêté ?

« S’il se prĂ©sente aux portes du palais de la GĂ©nĂ©ralitĂ© (siège de l’exĂ©cutif catalan) entourĂ© de 500 maires qui le soutiennent, le gouvernement espagnol va-t-il vraiment l’arrĂŞter ? », questionne en retour cette source.

« De toutes manières, s’il vient et s’il est arrĂŞtĂ©, il n’y a plus de lĂ©gislature et de nouvelles Ă©lections dans trois mois », ajoute-t-elle.