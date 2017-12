« L’Etat espagnol a reçu une claque du peuple catalan »: le prĂ©sident catalan destituĂ© Carles Puigdemont est rĂ©apparu en vainqueur jeudi soir depuis Bruxelles, alors qu’Ă Barcelone ses sympathisants cĂ©lĂ©braient la rĂ©sistance de leur camp de nouveau majoritaire en sièges au parlement rĂ©gional.

Au sous-sol de l’hĂ´tel barcelonais servant de local Ă sa liste « Ensemble pour la Catalogne », ses partisans ont de nouveau scandĂ© des « Puigdemont, prĂ©sident! », peu avant minuit, en apprenant que les trois listes indĂ©pendantistes – de droite, gauche et extrĂŞme gauche – rassemblaient 70 des 135 sièges, mĂŞme s’ils ne rĂ©unissaient que 47,5% des voix.

« Avec ce rĂ©sultat, le message Ă l’Espagne est: asseyez-vous pour parler. Et le message Ă l’Europe: ouvre les yeux, rĂ©agis! », assure Francesc Portella, 50 ans, sympathisant travaillant dans le marketing.

« L’Etat espagnol a luttĂ© sur terre, sur mer et dans les airs pour dĂ©truire l’indĂ©pendantisme mais le peuple catalan est absolument plus fort et pacifique que l’Espagne avec ses matraques », assène-t-il, en rĂ©fĂ©rence aux violences policières ayant Ă©maillĂ© le rĂ©fĂ©rendum interdit du 1er octobre.

Un adolescent crie « liberté » avec plus d’Ă©motion que les autres: Oriol Sanchez, 19 ans, dont le père Jordi est emprisonnĂ© pour « sĂ©dition » en tant que prĂ©sident de l’association indĂ©pendantiste l’ANC ayant organisĂ© les immenses manifestations indĂ©pendantistes des dernières annĂ©es et activement participĂ© au processus sĂ©cessionniste.

« Il est en prison pour ses idéaux. Je suis très fier de lui et du pays (la Catalogne) », assure le garçon.

Le 27 octobre, les indépendantistes ont proclamé une République catalane restée sans aucun effet. Aussitôt, la région a été placée sous le contrôle direct de Madrid, son gouvernement destitué, son parlement dissous.

A prĂ©sent, un Puigdemont au ton vengeur jubile par vidĂ©o-confĂ©rence: « La RĂ©publique catalane a gagnĂ© face Ă la monarchie du 155 », en rĂ©fĂ©rence Ă l’article de la Constitution que le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a Ă©trennĂ© pour placer la rĂ©gion sous tutelle.

Jeudi, Ă un dĂ®ner de NoĂ«l de son parti, M. Rajoy avait lancĂ© en guise d’avertissement: « les gouvernants (rĂ©gionaux) savent dĂ©sormais ce qui se passe quand ils font ce qu’on ne peut pas faire ».

Mais son Parti populaire (PP) – qui se vantait d’avoir « dĂ©capité » l’indĂ©pendantisme catalan – n’obtient que 4,24% des voix dans la rĂ©gion.

Et un candidat de la formation de Puigdemont, Eduard Pujol, lance à son attention: « M. Rajoy, le 155 est définitivement mort et enterré! »

Visage grave, l’Ă©lectrice indĂ©pendantiste Montserrat Grane, fonctionnaire de la rĂ©gion de 60 ans, reste pessimiste car pour elle, « le PP ne nĂ©gociera jamais: il ne comprend pas la nĂ©gociation, seulement la reddition ».

Reste Ă savoir si M. Puigdemont peut rĂ©ellement retrouver son siège de prĂ©sident de la Catalogne aux 7,5 millions d’habitants, alors qu’il risque d’ĂŞtre arrĂŞtĂ© pour « rĂ©bellion » et « sĂ©dition » dès qu’il foulera le sol espagnol.

Le vice-prĂ©sident catalan destituĂ©, l’indĂ©pendantiste de gauche Oriol Junqueras, a lui fĂŞtĂ© jeudi son quatrième anniversaire de mariage depuis la prison oĂą il est dĂ©tenu depuis le 2 novembre.

Et sa liste a fini troisième, avec 32 sièges. La dĂ©ception est palpable chez ses partisans, tel Fran Robles, mĂ©decin de 26 ans, qui parle d' »une sensation Ă©trange »: « Nous (les indĂ©pendantistes) gagnons en dĂ©putĂ©s mais pas en voix » et « finalement, c’est une situation qui reflète la rĂ©alitĂ©: la Catalogne est divisĂ©e politiquement ».

– Vainqueurs mais pas premiers –

Beaucoup d’Ă©lecteurs catalans avouaient par ailleurs, durant la campagne, ne pas ĂŞtre des indĂ©pendantistes forcenĂ©s mais voter pour les sĂ©cessionnistes par allergie aux politiques de la droite espagnole depuis 2011.

Les indépendantistes devront en tout cas respecter les 52% de Catalans qui, décidément, ne partagent pas leur rêve.

Et, en rĂ©alitĂ©, le premier parti en voix (25,3%) et sièges (37) est pour la toute première fois le libĂ©ral Ciudadanos, fondĂ© en 2006 en Catalogne pour contrer l’indĂ©pendantisme.

Un triomphe pour sa candidate de 36 ans, Inès Arrimadas, qui se fĂ©licite d’avoir gagnĂ© dans « les dix villes les plus peuplĂ©es » de la rĂ©gion. « Les partis nationalistes ne pourront plus jamais parler au nom de toute la Catalogne », a-t-elle dit, forte d’1,1 million de voix.

Mais la fĂŞte « orange » – couleur de son parti – est amère près de la place d’Espagne: « On en est au mĂŞme point qu’avant », regrette un Ă©lecteur de Ciudadanos, Lino Navio, 75 ans, et sa femme, Conchita Garcia, d’insister: « nous sommes Espagnols et voulons le rester ».