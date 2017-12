Putsch manquÃ© au Burkina: le gÃ©nÃ©ral DiendÃ©rÃ© poursuivi pour attentat Ã  la sÃ»retÃ© de l’Ã‰tat et trahison

Le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ©, cerveau prĂ©sumĂ© du putsch manquĂ© de septembre 2015 au Burkina Faso, a Ă©tĂ© inculpĂ© d’attentat Ă la sĂ»retĂ© de l’État et trahison, a-t-on appris vendredi auprès de son avocat.

La chambre de contrĂ´le du tribunal militaire a « finalement retenu » contre le gĂ©nĂ©ral DiendĂ©rĂ©, ancien patron du RĂ©giment de sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle (RSP), l’unitĂ© d’Ă©lite ayant perpĂ©trĂ© le putsch, « les chefs d’inculpation de meurtres, coups et blessures, incitation Ă la commission d’actes terroristes, attentat Ă la sĂ»retĂ© de l’État et trahison », a dĂ©clarĂ© Me Mathieu SomĂ© Ă l’issue de l’audience Ă huis clos.

Cent six autres personnes, dont l’ancien ministre des Affaires Ă©trangères, le gĂ©nĂ©ral Djibrill BassolĂ©, ont comparu devant le tribunal militaire pour l’audience de la confirmation de leurs chefs d’inculpations.

L’avocat a indiquĂ© que des pourvois en cassation seront formulĂ©s par les accusĂ©s dans un dĂ©lai de trois jours après la notification des charges.

En attendant, « il y a des motifs de satisfaction », s’est-il rĂ©joui soulignant l’abandon des charges « d’association de malfaiteurs, acte de terrorisme, sĂ©questration, crime contre l’humanitĂ©, complicitĂ© de dĂ©gradation de biens, dĂ©tention illĂ©gale d’armes ».

Le 16 septembre 2015, des soldats du RSP, l’ancienne garde prĂ©torienne de l’ex-prĂ©sident Blaise CompaorĂ©, avaient tentĂ© en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute de M. CompaorĂ©, chassĂ© le 31 octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir.

Ex-chef d’état-major particulier du prĂ©sident CompaorĂ©, le gĂ©nĂ©ral DiendĂ©rĂ© avait pris la tĂŞte du Conseil national pour la dĂ©mocratie (CND), organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir aux dirigeants de la transition face Ă la pression populaire et Ă l’armĂ©e loyaliste.

Poursuivi pour son implication prĂ©sumĂ©e dans le putsch, Eddie Constance KomboĂŻgo, prĂ©sident du Congrès pour la dĂ©mocratie et le progrès (CDP), le parti de l’ex-prĂ©sident burkinabè Blaise CompaorĂ©, a lui Ă©tĂ© « totalement blanchi ».