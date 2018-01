Putsch manquÃ© de septembre 2015 au Burkina: Le procÃ¨s s’ouvre le 27 fÃ©vrier

Le jugement au fond du coup d’Etat manquĂ© de septembre 2015 au Burkina Faso est programmĂ© pour le 27 fĂ©vrier prochain Ă Ouagadougou, renseigne un communiquĂ© du Tribunal militaire diffusĂ© lundi.Dans le communiquĂ© parvenu Ă APA lundi soir, signĂ© du procureur militaire, le Commandant Alioun ZanrĂ©, il est prĂ©cisĂ© que le procĂšs qui implique le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ© et 83 autres accusĂ©s est ouvert au public.

Le mĂȘme document informe que cette audience de la chambre de jugement est dĂ©localisĂ©e dans  la salle des banquets de Ouaga 2000 (quartier situĂ© au sud de la capitale burkinabĂš).

Les accusĂ©s, rappelle le communiquĂ©, sont poursuivis pour «attentat Ă la sĂ»retĂ© de l’Etat, meurtre, coups et blessures volontaires, dĂ©gradation de biens appartenant Ă autrui, trahison, incitation Ă commettre des actes contraires au rĂšglement et Ă la discipline, violence et voies de fait sur autrui,  ou de complicitĂ© de ces infractions».

Le coup d’Etat du 16 septembre 2015 au Burkina Faso avait fait 15 dĂ©cĂšs et 114 blessĂ©s selon la Coordination des associations pour l’assistance et le secours populaire (CAASP). Â

Les enquĂȘtes consĂ©cutives au putsch manquĂ© avaient permis l’interpellation d’une centaine de personnes. De nos jours, la plupart de ces personnes Ă©tĂ© blanchies ou bĂ©nĂ©ficient d’une libertĂ© provisoire.

Le gĂ©nĂ©ral Gilbert DiendĂ©rĂ©, considĂ©rĂ© comme le cerveau du coup d’Etat, est toujours dĂ©tenus Ă la Maison d’arrĂȘt et de correction des armĂ©es (MACA).

Quant au gĂ©nĂ©ral Djibrill BassolĂ©, arrĂȘtĂ© suite au mĂȘme Ă©vĂšnement, il est assignĂ© Ă rĂ©sidence surveillĂ© depuis le 11 octobre 2017, aprĂšs avoir passĂ© deux ans Ă la MACA.