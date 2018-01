Pyongyang propose de participer aux JO lors du premier dialogue avec le Sud en deux ans

La CorĂ©e du Nord a proposĂ© mardi d’envoyer des athlètes et une dĂ©lĂ©gation de haut rang aux prochains jeux Olympiques en CorĂ©e du Sud lors d’un exceptionnel face Ă face après les tensions provoquĂ©es par les ambitions nuclĂ©aires de Pyongyang.

SĂ©oul a profitĂ© de cette première rencontre en plus de deux ans pour demander que soit organisĂ©e parallèlement aux jeux d’hiver une rĂ©union des familles sĂ©parĂ©es par la guerre (1950-53), l’un des hĂ©ritages les plus douloureux du conflit.

Les discussions se tiennent à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu, dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule.

La dĂ©lĂ©gation nord-corĂ©enne a traversĂ© Ă pied la ligne de dĂ©marcation militaire pour se rendre Ă la Maison de la paix, le lieu des entretiens cĂ´tĂ© sud-corĂ©en, Ă quelques mètres de l’endroit oĂą un transfuge a fait dĂ©fection voici deux mois sous une pluie de balles.

Le ministre sud-corĂ©en de l’Unification Cho Myoung-Gyon, chef de la dĂ©lĂ©gation sud-corĂ©enne, et le responsable de la dĂ©lĂ©gation nord-corĂ©enne Ri Son-Gwon se sont serrĂ© la main avant d’entrer dans le bâtiment.

Conformément aux usages nord-coréens, M. Ri arborait un badge orné du portrait du père fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-Sung, et de celui de son fils et successeur Kim Jong-Il.

M. Cho, lui, portait un badge aux couleurs sud-coréennes.

En mĂŞme temps que ses sportifs, le Nord a proposĂ© d’envoyer aux JO de Pyeongchang, qui se tiennent du 9 au 25 fĂ©vrier, une dĂ©lĂ©gation de haut niveau, des supporteurs, des artistes et une Ă©quipe de dĂ©monstration de taekwondo, a expliquĂ© Ă la presse le ministre adjoint sud-corĂ©en Ă l’Unification Chun Hae-Sung.

– ‘Heurts accidentels’-

SĂ©oul a appelĂ© Ă la reprise des rĂ©unions des familles, de mĂŞme qu’Ă des pourparlers entre Croix-Rouge des deux pays, et des discussions militaires destinĂ©es Ă Ă©viter les « heurts accidentels ».

« Offrons au peuple un cadeau prĂ©cieux pour le Nouvel an », a lancĂ© le Nord-CorĂ©en. « On dit qu’un voyage entrepris Ă deux dure plus longtemps qu’un voyage solitaire ».

L’atmosphère semblait plus dĂ©tendue qu’Ă l’ordinaire. « Le peuple souhaite ardemment voir le Nord et le Sud aller vers la paix et la rĂ©conciliation », a rĂ©pondu le Sud-CorĂ©en.

Un ton qui tranche singulièrement avec la rhétorique en usage ces derniers temps, avec les insultes personnelles et les menaces de guerre échangées par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et le président Donald Trump.

Depuis deux ans, la situation sur la pĂ©ninsule s’est dĂ©gradĂ©e, le Nord menant trois nouveaux essais nuclĂ©aires et multipliant les tirs de missile.

SĂ©oul s’efforce de prĂ©senter les JO qui auront lieu Ă tout juste 80 kilomètres de la DMZ comme les « Olympiades de la paix », mais pour que l’expression prenne son sens, la participation du Nord est essentielle.

Les pourparlers font suite à la main tendue le jour du Nouvel An par M. Kim, qui avait évoqué une participation aux JO. La semaine dernière, le téléphone rouge entre les deux voisins a été rétabli après près de deux ans de silence.

Reste encore Ă dĂ©terminer si les reprĂ©sentants des deux pays feront une entrĂ©e commune lors des cĂ©rĂ©monies d’ouverture et de clĂ´ture, comme Ă Sydney en 2000, Ă Athènes en 2004 et lors des jeux d’hiver de Turin en 2006.

La taille de la délégation nord-coréenne, de même que son hébergement, qui devrait être financé par Séoul, doivent aussi être établis.

– Pom-pom girls –

Seuls deux athlètes nord-coréens se sont qualifiés, si bien que le Nord devrait envoyer au Sud un imposant contingent de pom-pom girls, prédisent les analystes.

Lors de compĂ©titions sportives passĂ©es au Sud, des centaines d’avenantes supportrices nord-corĂ©ennes avaient ainsi crĂ©Ă© l’Ă©vĂ©nement.

Les mĂ©dias sud-corĂ©ens ont laissĂ© entendre que Pyongyang pourrait envoyer d’Ă©minents reprĂ©sentants, dont la petite soeur de Kim Jong-Un, Yo-Jong, haute dirigeante du parti unique au pouvoir.

Les deux parties avaient exprimĂ© leur souhait d’Ă©voquer des thèmes au-delĂ de l’olympisme.

Pyongyang a jusqu’Ă prĂ©sent renvoyĂ© SĂ©oul dans ses cordes s’agissant des familles, rĂ©clamant au prĂ©alable le rapatriement par le Sud de Nord-CorĂ©ens.

Le journal nord-corĂ©en Rodong Sinmun n’a pas mentionnĂ© les pourparlers, relevant que la politique amĂ©ricaine de pressions et de sanctions avait Ă©chouĂ© et que Pyongyang Ă©tait devenu « une puissance nuclĂ©aire internationale ».

Les Etats-Unis et la CorĂ©e du Sud avaient acceptĂ© la semaine dernière de reporter leurs manoeuvres conjointes Foal Eagle et Key Resolve jusqu’Ă l’après-JO dans le but d’apaiser les tensions.

M. Trump s’est fĂ©licitĂ© ce week-end de la reprise des discussions, espĂ©rant qu’elles aillent « au-delà  » des JO. Il s’est aussi dit prĂŞt Ă s’entretenir avec M. Kim.

« Cela ne va pas se faire du jour au lendemain », a toutefois affirmĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU, Nikki Haley.