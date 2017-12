Quand la route des migrants vers l’Europe s’arrÃªte au Maroc

« Tout le monde a le droit d’aller dans un autre pays pour tenter sa chance! » Faute de pouvoir passer en Europe, Aliou Ndiaye s’est installĂ© au Maroc, comme d’autres migrants subsahariens en quĂŞte d’une vie meilleure.

« Beaucoup visent l’Europe, mais certains finissent par rester pour gagner leur vie », rĂ©sume ce grand gaillard de 31 ans qui Ă©tait autrefois « exportateur de poissons » au SĂ©nĂ©gal.

Sur dix migrants ouest-africains, sept restent sur le continent, en s’enracinant dans diffĂ©rents pays sur leur route, selon un rĂ©cent rapport du centre de rĂ©flexion marocain OCP Policy Center.

Depuis qu’il a renoncĂ© Ă passer en Espagne -« trop dur », dit-il-, Aliou Ndiaye a multipliĂ© les petits boulots avant de se mettre Ă son compte comme marchand ambulant Ă Rabat.

Son parcours illustre une tendance qui polarise l’attention des responsables politiques, des humanitaires et des chercheurs: avec la dĂ©stabilisation de la Libye et le durcissement de la politique migratoire europĂ©enne, le Maroc « pays de transit est devenu un pays d’accueil », souligne le Haut-Commissariat au plan (HCP) marocain.

– MarchĂ©s africains –

« Les autoritĂ©s marocaines ont basculĂ© d’une approche sĂ©curitaire qui criminalisait l’immigration clandestine Ă un discours d’intĂ©gration » liĂ© au rapprochement avec l’Union africaine, affirme le sociologue Mehdi Alioua, par ailleurs prĂ©sident d’une association d’aide aux migrants.

Selon lui, la politique actuelle qui consiste à « dégager les migrants des zones frontalières pour les +dispatcher+ dans les grandes villes » poussent ces voyageurs à faire étape.

Loin des frontières, la capitale administrative Rabat a ses marchés africains animés par « ceux qui restent » et ses campements de fortune pour « ceux qui passent » et vivent le plus souvent de mendicité près des gares routières.

Leur nombre croissant crĂ©e des tensions: des violences, les dernières en date, ont opposĂ© en novembre des riverains et des jeunes subsahariens d’un campement de Casablanca (ouest).

« On ne peut pas ĂŞtre accueilli Ă bras ouvert partout », constate fataliste Olivier Foutou. Ce Congolais de 34 ans est très remontĂ© contre la mauvaise image donnĂ©e par « ceux qui ne pensent qu’Ă l’Europe et ne veulent pas s’intĂ©grer ».

A ses yeux, le Maroc est « le pays le plus accueillant » du continent pour les Ă©trangers. Il est arrivĂ© il y a dix ans pour Ă©tudier, attirĂ© comme beaucoup par le niveau de l’enseignement et la possibilitĂ© de bourses. Il est restĂ© après son diplĂ´me et frĂ©quente la chorale de la cathĂ©drale de Rabat, lieu de ralliement de la petite communautĂ© catholique.

Comme lui, Jean Baptiste Dago-Gnahou chante pour « crĂ©er de la fraternité ». Ce quadragĂ©naire a fui il y a une quinzaine d’annĂ©es une CĂ´te d’Ivoire « en Ă©bullition », est arrivĂ© au Maroc par hasard, enseigne et ne pense pas « pour l’instant » rentrer dans son pays.

– ‘Vivre l’aventure’ –

Papa Demba Mbaye, lui, a quittĂ© son poste d’enseignant au SĂ©nĂ©gal il y a sept ans pour « vivre l’aventure au Maroc », attirĂ© par les promesses d’emploi des centres d’appels, un secteur en plein dĂ©veloppement, en quĂŞte de francophones. Il a vite compris que ce n’Ă©tait « pas un mĂ©tier d’avenir ».

De ses pĂ©rĂ©grinations marocaines, cet homme de 41 ans qui vit de ses cours de français a tirĂ© deux livres: « La vie des SĂ©nĂ©galais au Maroc » et « Sept raisons qui font que j’aime le Maroc ». Grand dĂ©fenseur du vivre ensemble, il anime une troupe de théâtre en pĂ©riphĂ©rie de Rabat.

MalgrĂ© la politique officielle d’intĂ©gration, obtenir un titre de sĂ©jour reste compliquĂ©. « J’ai entendu le roi dire Ă la radio qu’il fallait faciliter tout cela, mais j’ai l’impression que ça n’a pas Ă©tĂ© entendu », regrette Papa Demba Mbaye.

Les autorités bouclent actuellement une opération de régularisation pour quelque 25.000 demandes de séjour, après une vague de 23.000 régularisations en 2014.

Très difficile Ă estimer du fait des clandestins, le nombre de migrants subsahariens fixĂ©s au Maroc reste toutefois anecdotique comparĂ© Ă d’autres pays du continent, selon le rapport de l’OCP Policy Center.

Dans les statistiques officielles, le nombre de ceux qui disposaient d’un titre de sĂ©jour en 2014 -environ 35.000- est Ă peine supĂ©rieur aux « migrants europĂ©ens » venus chercher des perspectives de carrière ou des retraites au soleil.