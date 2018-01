Quatorze morts dans un massacre en Casamance: ce que l’on sait

Le massacre de 14 personnes le 6 janvier dans une forĂŞt classĂ©e de Casamance a rompu l’accalmie rĂ©gnant depuis plusieurs annĂ©es dans cette rĂ©gion du sud du SĂ©nĂ©gal, en proie Ă une rĂ©bellion armĂ©e depuis 1982.

Près d’une semaine plus tard, de nombreuses interrogations subsistent sur les protagonistes, le mobile et les consĂ©quences de cette tuerie, qui serait liĂ©e Ă l’exploitation illicite du bois, sur les nĂ©gociations de paix en cours entre les rebelles et les autoritĂ©s sĂ©nĂ©galaises.

– Que s’est-il passĂ© le 6 janvier ?

Selon les rĂ©cits de rescapĂ©s, 15 Ă 20 hommes armĂ©s font prisonniers, dès les premières heures du jour, une vingtaine d’hommes venus chercher du bois dans la forĂŞt classĂ©e de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de cette rĂ©gion agricole et touristique bordĂ©e au nord par la Gambie et au sud par la GuinĂ©e-Bissau.

En tenues militaires, ils les rassemblent dans la forĂŞt, confisquent leurs vĂ©los et tĂ©lĂ©phones et, Ă la mi-journĂ©e, les obligent Ă se coucher puis ouvrent le feu sur eux. Jeudi, le corps d’un homme de 52 ans a Ă©tĂ© retrouvĂ©, portant le bilan Ă 14 morts, dont trois ressortissants de GuinĂ©e-Bissau, et une demi-douzaine de blessĂ©s.

Le jour mĂŞme, l’armĂ©e lance des opĂ©rations de ratissage qui n’ont toujours pas permis de procĂ©der Ă des arrestations.

– Qui sont les victimes ?

Les hommes tombés dans ce guet-apens cherchaient du « bois de chauffe », ont affirmé des rescapés et proches des victimes.

Vivant près de Ziguinchor, ils pourraient en fait s’ĂŞtre livrĂ©s Ă la coupe illicite de bois prĂ©cieux, selon plusieurs observateurs ayant requis l’anonymat pour des raisons de sĂ©curitĂ©.

– Qui sont les meurtriers ?

C’est la question que se posent tous les SĂ©nĂ©galais, alors que l’armĂ©e refuse de se prononcer tant que les auteurs « n’ont pas Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©s ».

Cette tuerie « ne peut ĂŞtre que l’oeuvre d’une force organisĂ©e », estime un membre de la sociĂ©tĂ© civile locale ayant requis l’anonymat pour des raisons de sĂ©curitĂ©.

Rapidement mise en cause, la rĂ©bellion du Mouvement des forces dĂ©mocratiques de Casamance (MFDC, indĂ©pendantiste) a condamnĂ© un « acte odieux » et pointĂ© du doigt des responsables administratifs et militaires locaux « à la tĂŞte d’un vaste rĂ©seau de coupe clandestine et de vente illicite de bois de teck ».

Des membres de « comités villageois » de défense de la forêt ont été condamnés récemment pour avoir molesté des trafiquants.

« Il n’est pas exclu que des membres de ces comitĂ©s, excĂ©dĂ©s par l’ampleur de la coupe, aient demandĂ© au MFDC de venir rĂ©gler leur problème », a affirmĂ© Ă l’AFP une source proche de la mĂ©diation.

– Pourquoi ce regain de violence?

La tuerie « est liée à la défense de la forêt », estime Yaya Mané, un responsable du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC).

Depuis que le prĂ©sident gambien Yahya Jammeh a quittĂ© le pouvoir en janvier en Gambie, longtemps plaque tournante de la contrebande de bois de Casamance –Ă destination en particulier de la Chine–, ce trafic s’est dĂ©placĂ© dans le sud de la rĂ©gion, moins surveillĂ© que les zones frontalières de la Gambie, selon Nouha CissĂ©, personnalitĂ© Ă©coutĂ©e de la sociĂ©tĂ© civile de Casamance.

DorĂ©navant, près de Ziguinchor, « de nombreuses scieries traditionnelles clandestines opèrent dans la forĂŞt », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le dĂ©putĂ©-maire de la ville, Abdoulaye BaldĂ©. Les trafiquants opèrent gĂ©nĂ©ralement de nuit et font convoyer vers Ziguinchor des charrettes remplies de teck ou de bois de vène, selon des habitants et des responsables locaux.

– Quelles consĂ©quences sur le processus de paix ?

De nombreux analystes ont affirmĂ© Ă l’AFP que cette tuerie, malgrĂ© le bilan très lourd, ne remettait pas en cause le processus de paix engagĂ© par Dakar et le MFDC.

Des nĂ©gociations ont repris en octobre Ă Rome sous l’Ă©gide de la communautĂ© catholique de Sant’Egidio, mĂ©diatrice dans ce conflit qui a fait en 35 ans des milliers de victimes civiles et militaires, ravagĂ© l’Ă©conomie de la rĂ©gion et poussĂ© de nombreux habitants Ă fuir.

Dans son message de fin d’annĂ©e, le prĂ©sident Macky Sall avait lancĂ© un appel Ă la rĂ©bellion pour faire « le pas dĂ©cisif vers la paix dĂ©finitive, une paix sans vainqueur ni vaincu ».

« Le MFDC continue dans sa dynamique d’ouverture au dialogue en faveur d’une issue heureuse au conflit casamançais, a-t-il indiquĂ© après la tuerie.