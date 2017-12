Quatre enfants parmi les 12 morts du pire incendie Ã  New York depuis 1990

Les enquĂŞteurs cherchaient vendredi l’origine du feu qui a coĂ»tĂ© la vie la veille Ă quatre enfants et huit adultes dans le quartier new-yorkais du Bronx, le pire incendie qu’a connu la ville depuis des dĂ©cennies.

Trois petites filles âgĂ©es de un, trois et sept ans ainsi qu’un garçonnet de sept ans ont perdu la vie, a annoncĂ© la police vendredi.

Huit adultes –quatre hommes et quatre femmes — ont Ă©galement trouvĂ© la mort dans le sinistre.

Une femme et une fillette dĂ©cĂ©dĂ©es ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es dans une baignoire remplie d’eau dans laquelle elles semblent avoir essayĂ© de se rĂ©fugier pour Ă©chapper aux flammes, selon plusieurs mĂ©dias locaux.

« C’est une tragĂ©die Ă©pouvantable et des familles ont Ă©tĂ© dĂ©chirĂ©es », s’est Ă©mu le maire de la ville, Bill de Blasio, sur Twitter jeudi soir, parlant du « pire incendie depuis au moins un quart de siècle ».

Le feu s’est rapidement propagĂ© jeudi vers 19h00 (00h00 GMT) du rez-de chaussĂ©e aux quatre Ă©tages de cet immeuble de briques comme il y en a des milliers Ă New York. Le bâtiment comptait 25 appartements.

En larmes, les survivants ont racontĂ© comment ils avaient Ă©tĂ© alertĂ©s par les cris de « Au feu, au feu » avant de se prĂ©cipiter sur l’escalier de secours qui descend le long de la la façade .

« Je suis sorti par la fenĂŞtre. Il y avait de la fumĂ©e partout (…) Je ne pouvais pas voir la porte, elle Ă©tait dĂ©jĂ couverte de fumĂ©e », a tĂ©moignĂ© un habitant, Matthew Igbinetion, sur la chaĂ®ne locale WABC.

Selon Bill de Blasio, « quatre personnes très grièvement blessĂ©es » luttaient encore jeudi soir contre la mort et d’autres Ă©taient gravement blessĂ©es.

« Les gens sont morts à différents étages, et leur âge va de un an à plus de 50 ans », a expliqué le chef des pompiers de New York, Daniel Nigo.

« Cette tragédie est sans aucun doute historique de par son ampleur », a-t-il souligné.

Une Ă©cole qui se trouve non loin du sinistre a Ă©tĂ© transformĂ©e en centre d’accueil d’urgence pour les habitants de l’immeuble alors que le thermomètre affichait des tempĂ©ratures glaciales aux alentours de -10 degrĂ©s Celsius. Les rafales de vent gelĂ© ont pu alimenter les flammes.

– FenĂŞtres bĂ©antes –

Construit en 1916, l’immeuble n’Ă©tait pas amĂ©nagĂ© pour rĂ©sister aux incendies et six infractions avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es, dont au moins une liĂ©e Ă un dĂ©tecteur de fumĂ©e dĂ©fectueux, a rapportĂ© le New York Times.

Le froid a également compliqué le travail des quelque 160 pompiers qui ont mis environ trois heures la veille pour maîtriser le sinistre, selon les médias locaux.

Plusieurs pompiers étaient encore sur les lieux vendredi au petit matin, tandis que les inspecteurs tentaient de déterminer les causes du sinistre.

Des stalactites de glace pendaient sur l’escalier de secours extĂ©rieur en mĂ©tal, typique de New York et des fenĂŞtres bĂ©antes trouaient la façade, tĂ©moins du feu meurtrier.

L’incendie s’est produit non loin du Zoo du Bronx, l’un des endroits les plus prisĂ©s des touristes et des 8,5 millions d’habitants de New York.

Dix personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©es en mars 2007 quand un feu a ravagĂ© une maison, Ă©galement dans le Bronx. Il s’agissait alors du pire incendie dans la ville, Ă l’exclusion des attentats du 11 septembre 2001, depuis 1990.