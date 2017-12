La police nĂ©erlandaise a arrĂŞtĂ© dimanche quatre hommes, dont un citoyen suĂ©dois, « suspectĂ©s d’ĂŞtre impliquĂ©s dans des activitĂ©s terroristes », a indiquĂ© le parquet mardi.

L’un des hommes, âgĂ© de 29 ans, Ă©tait arrivĂ© par avion de Stockholm plus tĂ´t dans la journĂ©e de dimanche tandis que les trois autres, âgĂ©s de 21, 23 et 30 ans, sont originaires des villes de Flardingue, Delft et Gouda, dans le sud-ouest des Pays-Bas.

La police, qui a perquisitionnĂ© dans plusieurs maisons de ces trois villes, a dĂ©clarĂ© avoir saisi des documents. Aucune arme ni explosif n’ont toutefois Ă©tĂ© dĂ©couverts.

Bien qu’il « n’y ait aucune information concrète qui indique un projet d’attaque terroriste, la police et le bureau du Procureur gĂ©nĂ©ral ne veulent prendre aucun risque », a ajoutĂ© le parquet sans donner plus d’informations.

Les suspects ont été placés en garde à vue en attendant de comparaître devant un tribunal.

InterpellĂ© Ă Rotterdam l’an dernier, un citoyen nĂ©erlandais a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă quatre ans de prison en novembre pour la planification d’un attentat. La police avait alors saisi un fusil d’assaut ainsi qu’une grande quantitĂ© de matĂ©riel pyrotechnique.

Les Pays-Bas ont jusqu’Ă prĂ©sent Ă©tĂ© Ă©pargnĂ©s par la vague d’attentats terroristes qui a frappĂ© plusieurs de ses voisins europĂ©ens ces dernières annĂ©es.