Quatre morts dans des troubles en Iran malgrÃ© l’appel de Rohani au calme

Quatre personnes ont été tuées dans de nouveaux troubles nocturnes en Iran malgré un appel du président Hassan Rohani au calme après des jours de protestations inédites depuis des années contre la vie chère et le pouvoir.

Pour la quatrième nuit consĂ©cutive, les Iraniens sont de nouveau descendus dimanche soir dans la rue dans plusieurs villes du pays dont la capitale TĂ©hĂ©ran pour protester contre le pouvoir et les difficultĂ©s Ă©conomiques – chĂ´mage, vie chère et corruption.

Selon des vidéos mises en ligne par les médias iraniens et les réseaux sociaux, les manifestants ont attaqué et parfois incendié des bâtiments publics, des centres religieux et des banques ou des sièges du Bassidj (milice islamique du régime). Les manifestants ont aussi mis le feu à des voitures de police.

Au total six personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et des centaines arrĂŞtĂ©es depuis le dĂ©but jeudi des manifestations sociales et antigouvernementales qui ont Ă©clatĂ© Ă Machhad (nord-est) avant de prendre de l’ampleur et de se propager Ă travers le pays.

Dimanche soir, deux manifestants ont Ă©tĂ© tuĂ©s par balles durant les protestations Ă Izeh (sud-ouest), a dĂ©clarĂ© le dĂ©putĂ© local Hedayatollah Khademi citĂ© par l’agence Ilna. Il a nĂ©anmoins dit ignorer « si les tirs provenaient des forces de l’ordre ou des manifestants ».

Dans une autre ville touchĂ©e par les protestations, Doroud (ouest), deux personnes ont pĂ©ri dimanche soir dans les violences. Des protestataires se sont emparĂ©s d’un camion de pompiers et l’ont lâchĂ© du haut d’une pente. Il a percutĂ© leur vĂ©hicule et « les deux passagers ont Ă©tĂ© tuĂ©s », a dĂ©clarĂ© le prĂ©fet Ă la tĂ©lĂ©vision.

Samedi, deux manifestants ont Ă©tĂ© tuĂ©es Ă©galement Ă Doroud. LĂ aussi, un responsable a affirmĂ© que les forces de l’ordre n’avaient pas tirĂ© sur les protestataires.

– Droit de manifester –

Les manifestations ont eu lieu dimanche soir malgrĂ© le fait que les autoritĂ©s ont limitĂ© l’accès aux rĂ©seaux sociaux, en bloquant sur les tĂ©lĂ©phones portables les messageries Telegram et Instagram, utilisĂ©es pour appeler Ă manifester.

Sortant de son silence après trois jours de contestation, M. Rohani a reconnu que l’Iran devait fournir « un espace » pour que la population puisse exprimer ses « inquiĂ©tudes quotidiennes », mais il a condamnĂ© les violences et la destructions des biens publics.

« Critiquer, c’est totalement diffĂ©rent que d’utiliser la violence », a-t-il soulignĂ© lors du Conseil des ministres. « Il faut mĂŞme crĂ©er les conditions pour la critique, les protestations lĂ©gales, y compris des manifestations et des rassemblements lĂ©gaux. C’est le droit du peuple ».

M. Rohani, Ă©lu pour un second mandant en mai dernier, a permis Ă l’Iran de sortir de son isolement avec la levĂ©e de sanctions internationales qui avaient Ă©tĂ© imposĂ©es pour dĂ©noncer les activitĂ©s nuclĂ©aires sensibles du pays.

Cette levĂ©e de sanctions avec la signature d’un accord historique avec les grandes puissances sur le programme nuclĂ©aire iranien avait fait espĂ©rer aux Iraniens une amĂ©lioration de la mauvaise situation Ă©conomique, mais les fruits de cet accord se font toujours attendre.

InĂ©dites depuis le mouvement de contestation contre la rĂ©Ă©lection de l’ex-prĂ©sident ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009, violemment rĂ©primĂ©, les manifestations ont Ă©tĂ© Ă©maillĂ©es depuis jeudi de violences avec des heurts entre manifestants et forces de l’ordre et des attaques contre les biens publics.

– Plus de 400 arrestations –

Des troubles ont eu lieu dans les villes de Nourabad, Doroud et Khoramabad « et des fauteurs de troubles ont été arrêtés », a déclaré Habibollah Khojastehpour, le vice-gouverneur de la province de Lorestan (ouest).

De petites manifestations se sont Ă©galement dĂ©roulĂ©es Ă Kermanshah (ouest), Shahinshahr (près d’Ispahan), Takestan (nord), Zanjan (nord), Toyeserkan (ouest) et Nahavand oĂą, selon des vidĂ©os mises en ligne, des bâtiments publics, des banques ou des sièges du Bassidj (milice islamique) ont Ă©tĂ© attaquĂ©s par les manifestants.

A TĂ©hĂ©ran, la police a utilisĂ© du gaz lacrymogène et des canons Ă eau pour disperser un petit groupe de manifestants qui lançaient des slogans hostiles au pouvoir dans le quartier de l’universitĂ© de TĂ©hĂ©ran.

Dans la capitale, 200 personnes ont été arrêtées. Quelque 200 autres ont été interpellées dans des villes de province, selon les médias.

S’en prenant de nouveau au rĂ©gime en Iran, leur ennemi jurĂ©, les Etats-Unis ont apportĂ© dimanche leur soutien « au droit du peuple iranien Ă s’exprimer pacifiquement et ĂŞtre entendu ».

L’Iran a de son cĂ´tĂ© dĂ©noncĂ© les ingĂ©rences des Etats-Unis dans ses affaires.