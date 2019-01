Une collision entre un minibus et un camion remorque, survenue jeudi à Conakry, a fait quatre morts et plusieurs blessés.Le drame s’est produit aux environs de 6 heures du matin dans le quartier Coleah, situé non loin du centre-ville de la capitale guinéenne.

Pour le moment, on a aucune précision sur les causes de l’accident.