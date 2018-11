Quatre personnes tuées dans un accident de la circulation dans le centre ivoirien

Une collision entre deux véhicules de type particulier a fait quatre morts, dimanche dans la matinée, sur la route de Tiébissou dans le centre ivoirien, a appris APA de source sécuritaire.« Le dimanche 18 novembre 2018 à 09h50 minutes, une collision entre deux véhicules de type particulier sur la route de Tiébissou à la hauteur du village d’Assangou a fait 5 victimes donc 4 décès certains », rapporte le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) dans une note d’information soulignant que le rescapé de cet accident a été transporté par les secours au Centre hospitalier universitaire ( CHU) de Bouaké ( Centre-nord ivoirien).

Environ 10.000 accidents de la circulation occasionnant plus de 900 décès et plus de 12.000 blessés sont enregistrés annuellement en Côte d’Ivoire, révélait vendredi à Abidjan, Dr Désiré Echui Acka, le directeur général de l’Office de la sécurité routière ( OSER) lors d’une campagne de sensibilisation des usagers de la route.

Selon Dr Echui Acka, 95% de ces accidents dans le pays sont dus à des facteurs humains. « Il suffirait que les usagers respectent eux-mêmes le code de la route pour que 95% des accidents puissent être évités et que 90% des tués puissent être épargnés », estime-t-il.