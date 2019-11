Quatre-vingt milliards f cfa de la BAD pour l’électrification rurale au Bénin

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé, lundi, 80 milliards f cfa au Bénin pour l’électrification rurale et l’assainissement pluvial, a constaté APA au terme de la signature de deux accords de prêts avec le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.Le premier accord est relatif au Projet d’Appui au Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC) pour un montant de 40 milliards f cfa et le second concerne le Projet d’Électrification Rural (PERU) pour un montant de 40 milliards f cfa.

Pour le représentant résident de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Bénin, John Andrianrisata, ces appuis financiers confirment l’engagement de l’institution financière sous-régionale à accompagner la réalisation du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Pour sa part, Romuald Wadagni, ministre de l’Economie et des Finances a rappelé que ces fonds sont destinés au Projet d’Appui au Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC) dont l’objectif est de réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations, de favoriser la réalisation des infrastructures socio-économiques et de lancer le développement économique et social du Bénin.

« L’accord de prêt signé permettra donc de financer essentiellement les infrastructures de drainage et connexes résilientes, ainsi que le pavage des rues », a expliqué le ministre, ajoutant que le second accord relatif au Projet d’Électrification Rural (PERU) va faciliter l’accroissement du taux d’accès à l’électricité en milieu rural, pour le porter à 9,74% en 2022, contre 8,11% en 2018.