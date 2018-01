Que signifie le mouvement de protestations iranien pour Rohani?

Alors que le mouvement de protestation en Iran semble se tarir, le président modéré Hassan Rohani va devoir faire preuve d’habileté pour tirer bénéfice des revendications socio-économiques et pousser à plus de réformes, selon des experts.

Les autoritĂ©s ont serrĂ© les rangs face aux troubles, les plus importants de ces dernières annĂ©es et qui ont fait 21 morts, accusant les ennemis extĂ©rieurs de l’Iran et les « contre-rĂ©volutionnaires » de les avoir encouragĂ©s.

Mais toutes les tendances politiques ont admis l’existence de frustrations Ă propos du chĂ´mage, de la chertĂ© de la vie et de la corruption, qui touchent la sociĂ©tĂ© en profondeur et ont mis le feu aux poudres.

Et les adversaires de M. Rohani l’ont accusĂ© d’avoir oubliĂ© les classes populaires.

Ils ont notamment ciblĂ© l’augmentation de 50% du prix de l’essence prĂ©vue dans le projet de budget prĂ©sentĂ© au parlement pour la prochaine annĂ©e iranienne (21 mars 2018 – 20 mars 2019). Le Parlement, qui doit encore approuver ce projet, a exprimĂ© son opposition Ă une telle hausse.

« Un bond du prix de l’essence n’est absolument pas dans l’intĂ©rĂŞt du pays, il y a d’autres mĂ©thodes (…) pour que les couches populaires ne subissent pas de pressions » Ă©conomiques supplĂ©mentaires, a dit le prĂ©sident du Parlement Ali Larijani, pourtant alliĂ© de M. Rohani.

Il a aussi prôné une hausse plus rapide des bas salaires et une aide accentuée aux couches défavorisées et retraités.

– ‘Ministres millionnaires’ –

La tĂ©lĂ©vision d’Etat et les autres mĂ©dias conservateurs insistent sur la nĂ©cessitĂ© de changer de politique Ă©conomique, avec pour prioritĂ© une aide aux plus pauvres et le soutien Ă la production nationale.

Une vidéo publiée ces derniers jours sur les réseaux sociaux, vue par des dizaines de milliers de personnes, montre des Téhéranais critiquer durement la politique du gouvernement.

« Est-ce que Rohani a déjà acheté des œufs ou de la viande? » lance un homme en colère sur la vidéo.

« Je proteste contre les rentes Ă©conomiques, l’injustice, les vols, les dĂ©tournements d’argent. Qui est derrière ça? Ceux qui vivent dans des palais, ceux qui ont des ministres millionnaires dans leur cabinet », ajoute un autre.

RĂ©Ă©lu l’an dernier, M. Rohani soutient que ses rĂ©formes sont nĂ©cessaires pour mettre l’Ă©conomie sur les rails. Il souligne avoir ramenĂ© l’inflation de 40% en 2013 -date de son accession Ă la prĂ©sidence- Ă 10%, ainsi que l’existence d’un taux de croissance Ă deux chiffres l’an dernier (12,3%).

Cette performance a Ă©tĂ© rendue possible par le doublement des exportations pĂ©trolières, Ă la faveur de l’accord sur le nuclĂ©aire iranien conclu en 2015 par l’Iran et les grandes puissances et la levĂ©e partielle des sanctions internationales.

Mais elle n’a pas permis jusque-lĂ d’amĂ©liorer la situation sur le front du chĂ´mage, et beaucoup d’Iraniens se plaignent, y compris dans les mĂ©dias officiels, de l’absence de rĂ©sultats concrets dans leur vie quotidienne.

Officiellement, le taux de chĂ´mage est de 12%, mais il avoisine 30% chez les jeunes.

– ‘Assez’ –

« Les gens en ont assez. Ils n’ont rien pour ĂŞtre satisfaits, a dit Ă l’AFP Satira Mohammadi, une jeune enseignante. Ils ne peuvent acheter de maison, poursuivre leurs Ă©tudes. Ils ne peuvent plus supporter cette situation ».

Pour autant, M. Rohani peut encore tirer son Ă©pingle du jeu en arguant au contraire de la nĂ©cessitĂ© d’accĂ©lĂ©rer encore son programme de rĂ©formes.

« Cette crise a crĂ©e l’occasion pour des changements nĂ©cessaires, sinon les consĂ©quences seront sĂ©rieuses » pour l’ensemble du pouvoir, dit Ă l’AFP Abbas Abdi, analyste politique proche des rĂ©formateurs.

« Je suis certain que le gouvernement Rohani va tirer un capital » de cette contestation, estime quant Ă elle Ellie Geranmayeh, experte pour l’Iran au sein de l’European Council on Foreign Relations.

Le camp réformateur pourrait aussi chercher à forcer les conservateurs à atténuer leurs critiques contre la politique économique.

Mohammad Sadegh Javadihesar, un analyste proche des rĂ©formateurs qui vit Ă Machhad –point de dĂ©part des troubles– estime que les adversaires de Hassan Rohani avaient suscitĂ© les protestations en « insistant sur la hausse du prix des oeufs ou la volontĂ© du gouvernement d’augmenter le prix de l’essence ».

Le vice-prĂ©sident Es-Hagh Jahanguiri a aussi implicitement accusĂ© les conservateurs, qui ont dĂ©menti, d’avoir « cherchĂ© Ă porter atteinte au gouvernement » en provoquant la manifestation de Machhad, point de dĂ©part de la contestation.

« C’est une occasion unique pour Rohani de passer de la cible des protestataires en champion des rĂ©formes », dĂ©clare pour sa part Ali Vaez, de l’International Crisis group, pour qui le prĂ©sident doit pousser Ă davantage de changement. « Il y aura des rĂ©sistances, mais Rohani n’a rien Ă perdre » puisqu’il ne pourra pas se prĂ©senter pour un nouveau mandat.