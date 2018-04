Queen EtÃ©mÃ© de retour avec Â«Â Children of AfricaÂ Â»

Le nouveau single de l’Ambassadrice de l’enfance en dĂ©tresse est disponible depuis le 18 avril 2018.

Elle nous avait promis de ne plus jamais pleurĂ© en public. Mais elle l’a encore fait. Des larmes de joie. La joie de se retrouver avec la presse de son pays après plusieurs annĂ©es.

« Je ne pleure pas. Je suis juste Ă©mue de vous raconter l’histoire de ma vie », a dit Queen EtĂ©mĂ©. Ça se passe mercredi Ă l’espace culturel Hope and Life de Tsinga Ă YaoundĂ©. Elle y est pour honorer Ă son rendez-vous avec la presse. Queen veut prĂ©senter son nouveau single intitulĂ© « Children of Africa».

« L’Afrique mère des continents porte en son sein des enfants, espoir du peuple africain mais aussi du monde. Des jeunes leaders en puissance au rendez-vous des grands dĂ©fis d’aujourd’hui. Cette chanson rend hommage Ă ces enfants-là  », explique  l’Ambassadrice de l’enfance en dĂ©tresse.

« Et derrière ces enfants, des mères, des Lionnes, des matriarches, des pionnières. Des femmes qui se sont battues aux côtés des grands hommes d’Afrique », ajoute-t-elle.

De ce fait, la chanson « rend hommage à Winnie Mandela, Miriam Makeba, Anne Marie Nzié, Makoura Dominique Ouattara..», et selon la diva camerounaise, le combat de ces nombreuses femmes « est le nôtre aujourd’hui ».

Pour tout dire, « Children for Africa » rend hommage aux hommes et femmes qui se battent pour l’Afrique.

La sortie officielle de ce single qui annonce le cinquième album ( « A New for Africa ») de Queen Etémé,  a eu lieu le 18 Avril. La chanson est à découvrir lors d’un Show case dimanche, 22 avril, à l’espace culturel Hope and Life.

Ce show Case de  Queen EtĂ©mĂ© est au-delĂ de la maĂ®trise de l’art, une occasion supplĂ©mentaire de vivre la gĂ©nĂ©rositĂ© de cette grande dame qui a fait ses classes sous la houlette de musiciens chevronnĂ©s tel que Manu Dibango.