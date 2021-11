Quel est l’état du marché des crypto monnaies en ce moment ?

L’une des caractéristiques principales du marché des crypto monnaies, c’est la fluctuation constante du cours des actifs. Raison pour laquelle certains investisseurs n’hésitent pas à rester scotchés sur les actualités concernant leurs placements. Alors, si vous aussi, vous investissez sur des plateformes telles que Bitcoin Prime et voulez savoir quel est l’état du marché, nous avons passé en revue quel est l’état du marché pour vous en ce milieu de mois de novembre.

Bitcoin se stabilise

Alors que les commerçants commençaient à réaliser des bénéfices, le prix de la BTC a chuté vers le niveau de prix de 63 000 $. La liquidation semble avoir été alimentée par une réduction des positions à effet de levier. Heureusement, depuis quelques jours, les analystes s’attendent à une hausse supplémentaire malgré les fluctuations des prix à court terme. En effet, le Bitcoin (BTC) se stabilise après le recul d’hier par rapport à un sommet historique de près de 68 950 $.

Les analystes continuent de s’attendre à une nouvelle hausse des crypto-monnaies malgré les fluctuations de prix à court terme. Ainsi, les investisseurs pourraient utiliser les bénéfices de leurs ventes pour renforcer leurs positions dans le marché. C’est d’ailleurs l’avis de Nicholas Cawley, analyste chez DailyFX. D’autres analystes ont souligné que la prochaine mise à niveau de Taproot de la blockchain Bitcoin était un événement haussier pour le prix de BTC.

La mise à niveau de Taproot active dès la semaine prochaine

Considérée comme la mise à niveau la plus importante depuis Segwit en 2017, cette mise à niveau de Taproot aura d’importantes répercussions sur l’ensemble de la série de fonctions clés. Pendant ce temps, chez Coinbase, le bureau de négociation de la bourse continue d’avoir des volumes plus élevés. « Bien que ce comportement soit assez courant à chaque fois que nous approchons des records de [crypto-monnaie]. Bien que la situation actuelle, en faveur de la mise à niveau de Taproot soit une source de motivation pour les investisseurs.

Activité haussière sur les options d’éther

Les traders d’options sont extrêmement optimistes sur l’éther après que la crypto-monnaie a atteint un prix record d’environ 4 800 $ mercredi. Le graphique ci-dessous montre le plus grand montant d’intérêt ouvert au prix d’exercice de 5 000 $ ETH, suivi de 10 000 $ et 15 000 $. Plusieurs experts maintiennent des objectifs de prix élevés pour l’éther cette année.

L’intérêt ouvert est le montant total des contrats en cours qui n’ont pas été réglés. Les options d’achat donnent à leur détenteur le droit d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé jusqu’à une date d’expiration définie. Actuellement, les options d’achat d’ETH l’emportent largement sur les options de vente (une position baissière donnant le droit de vendre) sur des échéances plus élevées.

Sotheby’s autorisera les enchères en direct dans l’éther pour les œuvres de Banksy. Et en parallèle, le commissaire – priseur Oliver Barker présentera des offres en temps réel pour les célèbres « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air » du célèbre artiste de rue. L’exposition virtuelle à venir sur le 18 novembre aura lieu au « siège » de Sotheby à Decentraland.

Point sur les Altcoins

De plus en plus d’entreprises adoptent le métavers. En effet, un rapport de Morgan Stanley a décrit le métavers comme un « monde virtuel pour des co-expériences immersives qui est disponible en permanence et où les utilisateurs peuvent explorer un grand nombre d’expériences simultanément ». C’est un moyen par lequel nous socialisons avec les autres et/ou spéculons sur des actifs numériques tels que les jetons non fongibles (NFT).