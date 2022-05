Quelles sont les chances du Cameroun pour la Coupe du monde 2022 ?

Les Lions indomptables sont désormais en route pour le Mondial et peaufinent leur stratégie collective pour aborder la compétition.

Après un mémorable match, les Lions indomptables se sont qualifiés en mars pour le Mondial au Qatar. A six mois de l’ouverture de la Coupe du monde, quelles sont les chances du Cameroun pour sa huitième participation ? Faisons le point.

Les performances prometteuses des Lions indomptables pour les qualifications

Dès la phase qualificative, le Cameroun a montré qu’il aborde cette Coupe du monde avec une détermination de fer. On se souvient encore avec émotion du choc de novembre dernier contre la Côte d’Ivoire. Grâce au but de Karl Toko Ekambi et aux arrêts d’André Onana, les Lions indomptables avaient réussi à arracher une belle victoire.

Quelques mois plus tard, et après avoir fini troisièmes de la CAN, ils se sont qualifiés pour le Mondial à l’issue d’un match sur le fil contre l’Algérie. Une qualification confirmée par le rejet par la FIFA du recours de l’Algérie demandant à rejouer le match.

Un effectif solide pour aborder le Mondial 2022

Les Lions indomptables sont désormais en route pour le Mondial et peaufinent leur stratégie collective pour aborder la compétition. La jeune génération doit porter fièrement l’héritage des légendes camerounaises que sont Roger Milla, Samuel Eto’o, Thomas Nkonko ou Patrick Mboma. Et on peut présager qu’elle le fera avec brio.

L’accident de voiture dans lequel André Onana a récemment été impliqué a provoqué quelques sueurs froides au Cameroun. Mais le gardien de l’Ajax d’Amsterdam a rapidement retrouvé le chemin du terrain et devrait continuer d’offrir un rempart solide à ses coéquipiers. Le Cameroun pourra aussi s’appuyer sur l’attaquant de l’OL Karl Toko Ekambi, qui a déjà su s’imposer en sauveur. A ses côtés devraient figurer Eric Choupo-moting, attaquant du Bayern, ou encore Vincent Aboubakar, auteur du but de la victoire de la CAN 2017. C’est donc peu dire que le Cameroun dispose d’atouts de taille pour aborder la Coupe du monde 2022.

Une vraie expérience de la Coupe du monde

Le Cameroun dispose aussi d’une expérience inégalée du Mondial, puisqu’il s’agit du pays africain le plus souvent qualifié. L’équipe pourra s’appuyer sur les acquis de sept éditions précédentes. A titre de comparaison, le Maroc et la Tunisie disputeront cette année leur 6e édition, le Ghana sa 5e et le Sénégal, sa 4e.

Les Lions indomptables parviendront-ils à battre leur record de 1990 en dépassant les quarts de finale du Mondial ? Il leur reste tout de même de nombreux obstacles à surmonter avant d’en arriver là.

Un tirage difficile pour le Cameroun

Verra-t-on cette année une équipe africaine atteindre la demi-finale ou la demi-finale de la Coupe du monde ? Les pronostics restent pour l'instant extrêmement prudents, voire défavorables. Pourtant, les Africains, Sénégal et Cameroun en tête, ont sans doute plus que jamais leurs chances de briller en cette édition.

Bien qu’en pleine forme, les Lions indomptables vont devoir affronter de redoutables adversaires dès le premier tour de la phase finale. En effet, le tirage a été peu clément pour le Cameroun, qui est dans le groupe du géant brésilien, ainsi que de la Suisse et de la Serbie. Rendez-vous le 24 novembre pour suivre le premier match de l’équipe et ses performances face à son adversaire helvète !