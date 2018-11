Quels sont les meilleurs Africains de Premier League cette saison ?

La Premier League, championnat d’élite anglaise, regorge une panoplie de joueurs de toutes les nationalités. Réputé championnat le plus difficile d’Europe, L’English Premier League est souvent le championnat de rêve des joueurs professionnels de toutes les contrées.Chaque saison, plusieurs joueurs rentrent en lice avec leurs clubs. Les joueurs Africains eux aussi ne restent pas en marge. Ainsi, ils sont plus d’un africain évoluant en Angleterre avec Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace ou même Huddersfield. Si la plupart des africains enchaînent des bonnes performances, il y a bien d’autres qui se battent pour y arriver. Quels sont donc les meilleurs africains de Premier League en ce début de saison? Dans cet article nous allons évoquer ces africains qui font gagner leurs clubs et permettent aux bookmakers fans de ces clubs de se faire des fortunes sur betFirst Casino.

Pierre-Emerick Aubameyang

La crème des crèmes de l’Afrique en Angleterre à l’heure actuelle, c’est indéniablement l’attaquant gabonais des Gunners. Provisoirement meilleur buteur de Premier League, Il compte à son actif sept buts en ce début de saison après seulement douze matchs. Auteur de dix buts dans l’élite anglaise l’exercice précédent, Aubameyang fait déjà mieux et pourrait battre son record pour sa deuxième saison après son départ du club de première division allemande, le Borussia Dortmund.

Mohamed Salah

Meilleur joueur de Premier League en 2017, ballon d’or africain ou encore meilleur joueur arabe pour la presse sportive, l’attaquant égyptien évoluant sous les ordres de Jürgen Klopp a porté presque seul Liverpool au sommet du football européen la saison dernière. Cette saison encore, celui que les supporters de Liverpool appellent «Egyptian King» est en phase de récidiver pour cet acte. Déjà auteur de six buts cette saison en douze apparitions, l’ancien de Chelsea ou de Rome en a plaqué trente-deux en 2017-2018. En ce début de saison, ses statistiques ne sont pas autant exécrables.

Sadio Mané

À 26 ans, le feu follet des Lions Sadio Mané hisse le nom du Sénégal dans l’arène du football mondial. Auteur d’une saison 2017-2018 régulière avec dix buts en championnat d’Angleterre, l’attaquant sénégalais de Liverpool semble prendre le pli. En onze matchs seulement, l’ancien pensionnaire de Southampton écrit sans doute une nouvelle belle page. Six buts inscrits, Mané ne s’arrêtera sûrement pas car le championnat n’est qu’à sa douzième journée. Véritable machine à marquer aux côtés de son coéquipier Salah, les deux africains portent les Reds à la deuxième place au classement.

Riyad Mahrez

Joueur au parcours élogieux, le milieu offensif ou l’ailier droit algérien a connu une ascension fulgurante depuis Quimper en passant par le Havre ou même Leceister. Pensionnaire de Manchester City, le joueur de 27 ans fut champion d’Angleterre avec Leicester. Enrôlé chez les citizens cet été, Mahrez fait déjà ses preuves sous les ordres de Pep Guardiola. Titulaire six fois sur les onze matchs joués, la star algérienne a déjà marqué quatre buts cette saison. Souvent remplaçant depuis le début de cet acte, Riyad Mahrez ferait mieux ses preuves si le technicien espagnol lui faisait plus confiance.

Wilfried Zaha

International ivoirien depuis janvier 2017, l’attaquant de Crystal Palace connait un début de saison épatant, Zaha (10 matchs, trois buts). Meilleur artificier de son club, l’attaquant de la Côte d’Ivoire est l’un des piliers de son club. L’ancien de Manchester United est dans le top des meilleurs buteurs du continent africain au Royaume-Uni. Il pourrait également mettre des buts et mieux se repositionner dans ce classement.

Outre les joueurs précités, d’autres cadres des équipes africaines connaissent un début de saison au ralenti. C’est le cas de Jean-Mickaël Seri qui répond par un but en douze rencontres disputées malgré la mauvaise forme de son club Fulham ; 20è provisoire au classement.

A cette liste d’africains qui peuvent s’améliorer à l’avenir, on note le béninois d’Huddersfield Steve Mounié, le nigérian Victor Moses, le défenseur marocain de Wolverhampton Romain Saïss ou encore le joueur guinéen de Liverpool Naby Keïta.

Plusieurs joueurs africains se tutoient et s’équivalent en Angleterre. Certains ont la chance d’évoluer avec des clubs très huppés qui facilitent leur progression. D’autres encore bien que liés au rêve anglais se battent comme de beaux diables dans un bénitier dans des clubs modestes pour assurer le maintien dans le championnat de première division d’Angleterre.

Ainsi l’essor des uns peuvent s’avérer fulgurante tandis que d’autres peuvent faire des revirements en milieu de saison afin de réaliser leurs objectifs.