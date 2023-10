Qu’est-ce que l’airsoft et les répliques airsoft ?

Les sports de tir sont de plus en plus populaires, et parmi eux, l’airsoft ou ASG mérite d’être mentionné. Il s’agit de deux termes désignant la même activité, basée sur des répliques d’armes. L’airsoft est avant tout une activité très amusante, avec beaucoup d’adrénaline, et de nombreuses personnes peuvent y trouver quelque chose d’intéressant. C’est pourquoi nous allons aujourd’hui expliquer brièvement ce qu’est l’airsoft et comment se préparer à notre premier jeu de tir.

Règles de base dans l’airsoft

La chose la plus importante dans l’airsoft sont les répliques airsoft – des accessoires qui ressemblent à des armes, mais qui n’en sont pas. Il est possible de tirer avec ces répliques, mais uniquement avec de petites billes en plastique ou en matériaux biodégradables. Il existe différentes variantes de l’airsoft, comme le speedsoft ou les jeux CQB, mais en général, il s’agit de deux équipes qui se battent l’une contre l’autre. Les équipes peuvent adopter différents rôles et ainsi jouer des batailles en temps de guerre, ou les actions d’autres services en uniforme. Par exemple, les talibans et les forces de la coalition, ou les terroristes et les contre-terroristes peuvent s’affronter.

Chaque participant doit apporter un équipement de base, qui consiste en une réplique airsoft, des munitions airsoft – sous forme de billes – ainsi que des lunettes de protection. Sans ce kit, nous ne pourrons pas participer au jeu, mais, bien sûr, il peut aussi être plus élaboré. En général, les joueurs y ajoutent d’autres accessoires : masques, casques, vêtements tactiques ou gilets tactiques. Tous ces équipements peuvent être facilement achetés en ligne et sont disponibles dans des magasins spécialisés tels que Gunfire.com.

Les répliques airsoft sont très diverses. Nous avons le choix entre des modèles qui reproduisent des armes historiques telles que un fusil à pompe et un revolver airsoft, ainsi qu’un pistolet airsoft, un fusil moderne et un pistolet-mitrailleur. Il existe même des répliques airsoft utilisées par des personnages de films ou de jeux de science-fiction. Toutes les répliques ont un aspect très réaliste et peuvent donc être utilisées par les collectionneurs d’armes, les reconstitueurs de batailles historiques ou même les cosplayers.

À qui s’adresse ce sport et comment puis-je participer à mon premier jeu de tir ?

L’airsoft est un sport principalement pratiqué par les passionnés de militaria et d’armes, mais il n’est pas nécessaire d’être intéressé par ces sujets pour trouver quelque chose qui nous plaise. L’airsoft est aussi une activité physique, puisqu’il faut courir un peu pendant les jeux de tir. Nous jouons en équipe, nous sommes donc en contact avec d’autres personnes. Ce qui compte aussi, c’est la stratégie et la capacité à anticiper les mouvements de l’adversaire.

Si vous voulez savoir si l’airsoft est le sport pour vous, il faut simplement l’essayer. Dans de nombreuses villes, il existe des entreprises qui organisent des jeux d’airsoft. Nous pouvons louer un équipement de base, suivre une courte formation sur l’utilisation d’une réplique et nous tester au combat. Si cela ne nous plaît pas, nous ne perdons rien mais il est toujours possible de découvrir une nouvelle passion.