Qui est qui dans Star Wars? Petit mémo pour « L’Ascension de Skywalker »

Qui est qui dans la galaxie de personnages de « Star Wars »? Voici un bref récapitulatif des héros, méchants et autres personnages clefs de cet univers créé voici 42 ans, avant la sortie mondiale, à partir de mercredi, de « L’Ascension de Skywalker », qui conclut la saga spatiale de trois fois trois films.

– Luke Skywalker –

Un jeune fermier orphelin qui transcende ses humbles origines pour devenir le plus formidable chevalier Jedi de la Galaxie. Il se détourne de la Force et devient ermite lorsque ses tentatives d’entraîner de nouveaux Jedi tournent à la catastrophe. Il s’est sacrifié pour permettre à la Résistance de s’échapper à la fin de l’épisode « Les derniers Jedi » sorti en 2017.

– Leia Organa –

Jadis princesse aux célèbres tresses en macarons et chef de l’Alliance rebelle, elle est la soeur de Luke Skywalker et la mère du sinistre Kylo Ren, adepte du Côté obscur. Devenue générale, elle dirige la Résistance qui s’oppose aux visées dictatoriales du Premier Ordre.

– Han Solo –

Un contrebandier au grand coeur qui devient l’un des principaux meneurs de l’Alliance rebelle, grâce notamment à son célèbre vaisseau spatial, le Faucon Millenium. Séparé de Leia, il avait fait son retour dans « Le Réveil de la Force » en 2015, dans lequel il était tué par leur fils.

– Chewbacca –

Créature poilue appartenant à l’espèce extraterrestre des Wookiees, il s’exprime à l’aide de grognements et mugissements et est l’inséparable complice de Han Solo. Dans le premier épisode de la Guerre des Etoiles, en 1977, son nom avait été francisé en « Chiquetabbac ».

– Dark Vador –

L’un des méchants les plus adulés de l’histoire du cinéma, et très reconnaissable avec son uniforme et son masque noirs. Père de Luke Skywalker, né Anakin Skywalker avant de passer du Côté obscur de la Force. Il meurt à la fin du « Retour du Jedi » (1983) en sauvant son fils aux prises avec l’Empereur Palpatine.

– Lando Calrissian –

Séducteur et joueur, il commence par trahir son ami Han Solo puis, pris de remords, finit par venir en aide à l’Alliance rebelle dont il deviendra un général.

– C-3PO –

Droïde doré, à la démarche chancelante et aux manières guindées, il est programmé pour le protocole et parle six millions de langues. C’est l’acolyte de R2-D2.

– R2-D2 –

Petit robot roulant et cylindrique. Plein de ressources et de surprises, il ne s’exprime qu’à l’aide de sifflements et de bips.

– Yoda –

Petit, vert et avec de grandes oreilles, ce maître Jedi légendaire pour sa sagesse et sa maîtrise de la Force est mort dans « Le retour du Jedi ».

– Rey –

Une orpheline qui survit seule sur la planète Jakku mais est particulièrement douée pour pratiquer la Force. Ses origines mystérieuses font l’objet de folles rumeurs depuis son apparition dans « Le Réveil de la Force ».

– Finn –

Un soldat du Premier Ordre qui a fait défection et a rejoint la Résistance, où il s’est lié d’amitié avec Rey.

– Poe Dameron –

Il se décrit lui-même comme « le meilleur fichu pilote de la galaxie ». Il appartient à la Résistance mais désobéit fréquemment aux ordre de Leia et s’est même mutiné dans « Les derniers Jedi ».

– Kylo Ren –

Né Ben Solo, le fils de Leia et Han Solo a succombé au Côté obscur lorsque son maître, Luke Skywalker, effrayé par sa puissance, a tenté de l’éliminer. Il est depuis lors l’un des principaux méchants de la saga, dans la lignée de son grand-père Dark Vador dont il a emprunté l’habit et le masque noir.

– Snoke –

Chef suprême du Premier Ordre au visage difforme et effrayant, c’est un personnage entièrement numérisé filmé en capture de mouvements.

– BB-8 –

Un petit droïde tout en rondeurs, il est aussi entêté que R2-D2, dont il a pris la relève pour aider les héros.

– Rose Tico –

Une mécanicienne de la Résistance qui se prend d’amitié pour Finn et ses alliés dans « Les Derniers Jedi ».