Rabat abrite en février prochain le Premier salon africain sur la sécurité et la sûreté

Le Premier salon africain « ASEC Expo 2019 » sur la sécurité et la sûreté aura lieu du 19 au 21 février 2019 à Rabat avec pour objectifs de mobiliser les acteurs africains de la sécurité autour de solutions technologiques intégrées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté.Tribune du savoir-faire et d’innovations et véritable plate-forme d’échanges, l’African Security Exhibition & Conference (ASEC EXPO) verra la présence de délégations représentants plusieurs pays africains ainsi que le visitorat de nombreux professionnels de la sécurité à l’échelle nationale, selon les organisateurs.

Placée sous la thématique, « Les solutions technologiques de sécurité pour le développement humain en Africain », cette première édition aura offrira aux participants une vitrine d’options et de solutions technologiques adaptées aux secteurs public et privé. Elle constituera également une plateforme de rencontres, de conférences et ateliers traitant de la sécurité sous ses différents paramètres, animés par des consultants et spécialistes de renommée internationale dans les différents segments de la sécurité (Electronique, cyber sécurité, gestion des feux, sécurité du territoire, smart home….).

L’Afrique représente une population de 2 milliards d’habitants et à l’avenir un incomparable et potentiel relais de croissance. L’ASEC EXPO sera à l’image des ambitions affichées des uns et des autres, il offrira aux participants de fortes opportunités d’échanges pour développer des partenariats, de prendre connaissance des technologies de pointe et des nouvelles industries en matière de sécurité, des « B 2 B » cadrés par des spécialistes et d’une couverture en termes de communication médias et hors médias.

L’objectif étant de fédérer dans un même élan de découverte pouvoirs publics, instances sécuritaires, institutionnels, associations professionnelles, entreprises publiques et privées, industriels, prestataires, prescripteurs et acheteurs.

« ASEC EXPO offre un format adapté, un contenu pointu et une attractivité technologique avancée qui permettront à chacun de se mettre à jour sur les technologies d’aujourd’hui et de demain en matière de lutte contre la malveillance et l’insécurité des individus, des biens et des données », lit-on dans les documents du salon.

Une panoplie de technologies innovantes dans le domaine sécuritaire sera exposée lors de cette manifestation. Il s’agit, entre autres, de la sécurité commerciale, des Smart Home, de la sécurité de l’information, de la sécurité physique, de la gestion des feux et sauvetage, de la sécurité du territoire ou encore de l’univers des intégrateurs.

Certes, le développement de la technologie change radicalement le secteur de la sécurité en Afrique, en ce sens que les technologies créent des opportunités de croissance, à mesure que l’amélioration des infrastructures facilite les connexions entre les matériels, les logiciels, et les personnes.