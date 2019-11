Rabat abrite le 2ème Forum d’affaires Nigeria-Maroc

Le 2ème Forum d’affaires Nigeria-Maroc, se tiendra, jeudi 14 novembre à Rabat, à l’initiative de l’Ambassade du Nigeria au Maroc.Cette rencontre économique de haut niveau destinée à apprécier l’attractivité du marché nigérian et impulser une nouvelle dynamique dans les échanges bilatéraux, est une occasion pour les deux pays de partager leurs expériences, présenter les opportunités d’affaires, promouvoir les écosystèmes et renforcer les relations sud-sud.

Il offrira également de nombreuses opportunités de réseautage et mettra un point d’honneur à faciliter les prises de contacts professionnels, indique l’Ambassade.

De plus, les secteurs-clé de l’économie et à très haut potentiel, à savoir l’Agriculture et les agro-industries, le Gazoduc Nigeria-Maroc, les énergies et le bâtiment seront présentés lors de cet événement qui prévoit aussi l’organisation de rencontres d’affaires privées B2B.

L’agriculture et l’agroalimentaire sont, en effet, les premiers moteurs de développement et de croissance en Afrique pour lesquels les synergies sont d’ores et déjà développées entre les deux pays, alors que le Gazoduc Nigeria-Maroc, chantier d’envergure pour les pays concernés notamment ceux de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), constitue une véritable opportunité d’intégration économique.