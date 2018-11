Rabat abrite le 4-ème Sommet humanitaire panafricain

Le 4-ème Sommet humanitaire panafricain aura lieu à Rabat les 16 et 17 novembre 2018 à l’initiative du Centre international de la diplomatie (CID) en collaboration avec le Centre panafricain de leadership et de développement de l’entrepreneuriat (PALEDEC).Initié sous le thème « l’Afrique, ma maison, pour une participation inclusive dans le développement du continent », ce Sommet, organisé en partenariat avec l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI) et la Fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), coïncide avec le 63ème anniversaire de l’indépendance du Maroc, qui sera célébré le 18 novembree, et vient réaffirmer les efforts engagés par le Royaume en Afrique depuis les années cinquante du siècle, en tant que membre fondateur de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), indique un communiqué du PALEDEC.

L’événement verra la participation de plus de 150 personnalités venant de 40 pays africains, notamment du monde de la politique, de la société civile ainsi que des représentants des secteurs publics et des personnalités du monde de l’art et des médias.

Plusieurs thématiques seront débattues lors de ce conclave se rapportant notamment à la vision stratégique des objectifs de développement durables (ODD) des Nations Unies de 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, notamment la migration, le genre, la participation des jeunes et des femmes au développement et à la paix, ainsi que l’éducation, l’emploi et le changement climatique, fait savoir la même source.

Le Sommet s’intéressera également à l’identité culturelle africaine et à sa contribution aux transformations socio-économiques en Afrique, ainsi qu’au rôle de la diplomatie civile et citoyenne dans la promotion des relations entre les peuples et des partenariats économiques et échanges culturels aux niveaux bilatéral et régional.

Parallèlement aux activités du Sommet, qui réuniront des personnalités de toutes les régions du continent africain, une exposition d’artistes peintres Naima Acherkouk et Aziz El Tounsi est prévue pour refléter leur vision de l’Afrique à l’horizon 2030 à travers une exposition de peintures. Ils vont également encadrer la toile qui sera l’œuvre de tous les participants.

Par ailleurs, le challenge « Action 30 » sur les moyens de mise en œuvre et de suivi de l’Agenda 2030 des Nations Unies vus par les jeunes sera une occasion pour tous les jeunes ambitieux et ayant volonté de contribuer à la mise en œuvre de l’agenda 2030 de faire entendre leur voix. Enfin, une cérémonie de remise des Prix sera également organisée pour rendre hommage aux personnalités africaines qui ont contribué au développement de l’Afrique dans divers domaines.

Le Sommet humanitaire panafricain est un événement annuel organisé afin d’identifier les questions pertinentes en Afrique dans la perspective de fournir une approche multidimensionnelle de la paix et du développement durable dans le continent.