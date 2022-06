Rabat abrite le Forum africain des investisseurs souverains les 20 et 21 juin

Le Forum africain des investisseurs souverains (ASIF) aura lieu les 20 et 21 juin à Rabat, sous le thème « Saisir les opportunités prometteuses de l’Afrique: agilité et collaboration dans un monde en évolution », a annoncé Ithmar Capital. Des dirigeants et hauts responsables d’investisseurs souverains africains et internationaux stratégiques se réuniront pour débattre des opportunités d’investissement et de l’accélération du déploiement des capitaux à travers le continent, a indiqué un communiqué d’Ithmar Capital.

Au cours de cette rencontre, seront abordés les enjeux du continent, notamment le financement de la croissance dans les économies africaines, poursuit la même source, notant que les priorités des pays d’Afrique ont été fondamentalement remodelées par les récents évènements, notamment la pandémie du Covid-19, la situation géopolitique actuelle en Europe de l’Est, ainsi que l’attention croissante portée par la communauté internationale à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.

Les investisseurs souverains africains tiennent ainsi un rôle clé dans l’avancement de ces priorités, grâce au rôle important qu’ils jouent au sein de leurs économies, ainsi qu’au soutien national dont ils bénéficient.

L’événement s’articulera autour de trois thématiques à savoir « Potentiel inexploité/Défis: des opportunités prometteuses à saisir », « Agilité/durabilité: vers un avenir résilient et inclusif » et « Préparation de projets/partenaires locaux: opportunités bancables ». ASIF (Africa Sovereign Investors Forum) est une plateforme multilatérale, regroupant dix fonds souverains africains, ayant pour objectif le renforcement de la coopération entre ses membres, dans le but de catalyser des opportunités d’investissement et de mobiliser des capitaux au profit du continent africain et de son développement.