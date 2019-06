Rabat abrite les 11 et 12 juin la 27ème Assemblée régionale Afrique de l’APF

Le Parlement marocain abritera, les 11 et 12 juin à Rabat, la 27ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) avec pour thèmes l’intégration régionale en Afrique et les nouveaux défis du parlementarisme en Afrique.Outre la situation politique et sécuritaire en Afrique francophone qui sera débattue non seulement à travers la situation du G5 Sahel, les actions de l’APF et la mise en place du Comité interparlementaire sur le G5 Sahel, mais aussi via d’autres situations politiques, les participants à cette réunion plancheront sur la préparation de la 45ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et de la 9ème Session du Parlement francophone des jeunes qui devrait se tenir en juillet prochain à Abidjan.

La 27e Assemblée régionale Afrique procèdera également à l’adoption des résolutions, du rapport final des travaux et de la motion de remerciements.

Il convient de préciser que l’Assemblée régionale Afrique de l’APF regroupe l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Tchad, le Burundi, les Comores, le Rwanda, Djibouti, Madagascar, Maurice et les Seychelles.

Elle regroupe également le Parlement de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale, la Commission parlementaire mixte de l’Union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement panafricain et l’Union parlementaire africaine.