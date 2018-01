Rabat abrite mardi la conférence ministérielle africaine sur la migration

La confĂ©rence ministĂ©rielle africaine sur la migration se tiendra, mardi au siège du ministère des Affaires Ă©trangères et de la coopĂ©ration internationale Ă Rabat avec la participation de pas moins de dix-sept ministres africains des Affaires Ă©trangères.Cette rĂ©union s’inscrit dans la continuitĂ© des concertations avec les partenaires africains en vue d’Ă©laborer, en perspective du prochain Sommet de l’UA Ă Addis-Abeba de janvier 2018, un agenda africain pour la migration, selon une note conceptuelle du ministère marocain des Affaires Ă©trangères, parvenue Ă APA.

Le choix du Maroc pour abriter cette rĂ©union n’est pas « fortuit ». Il traduit une reconnaissance des grands efforts du Maroc en matière migratoire couronnĂ©s par une politique migratoire respectueuse des droits humains et empreinte de solidaritĂ© envers les migrants, toutes nationalitĂ©s confondues, et en premier lieu ceux originaires de pays subsahariens frères, souligne-t-on.

Il s’inscrit Ă©galement dans la continuitĂ© du leadership assumĂ© par le Maroc Ă l’Ă©chelle internationale. En effet, le Maroc co-prĂ©side avec l’Allemagne le Forum Mondial sur la Migration et le DĂ©veloppement (FMMD). Le Royaume est Ă©galement fortement impliquĂ© en faveur du processus d’Ă©laboration d’un « Pacte Mondial pour des Migrations SĂ»res, OrdonnĂ©es et RĂ©gulières ».

Elle s’appuie sur les principes de l’inclusivitĂ© et du partage de responsabilitĂ©, les droits humains, la migration et dĂ©veloppement ainsi que la lutte contre la migration irrĂ©gulière Ă travers la crĂ©ation de voies de migration rĂ©gulière et la facilitation de la circulation des entrepreneurs, Ă©tudiants, chercheurs et artistes.

La confĂ©rence fait suite Ă une « retraite » sur la migration organisĂ©e en octobre dernier par le Maroc Ă Skhirat Ă laquelle ont pris part des reprĂ©sentants de douze pays africains dans le but d’enrichir la note de synthèse sur la thĂ©matique prĂ©sentĂ©e par le Maroc lors du dernier sommet de l’UA Ă Addis-Abeba au mois de juillet dernier.

Pour rappel, le Roi Mohammed VI a Ă©tĂ© chargĂ© par le prĂ©sident en exercice de l’Union africaine, Alpha CondĂ©, de travailler sur la thĂ©matique de la migration lors du dernier sommet de l’UA.