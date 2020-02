Rabat : Des milliers de Marocains marchent en solidarité avec le peuple palestinien

Des milliers de manifestants ont participé, dimanche à Rabat, à une marche nationale pour réitérer leur solidarité avec le peuple palestinien et le soutien constant du Maroc en faveur de la cause palestinienne.Les participants à cette marche organisée à l’appel d’un collectif d’instances politiques, syndicales et d’organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme, et à laquelle ont pris part des personnalités du monde politique ont hissé des banderoles affirmant qu’Al Qods est la capitale de la Palestine et réitérant l’engagement du peuple marocain en faveur de la cause juste du peuple palestinien.

Selon le coordinateur du secrétariat du Groupe d’action nationale en faveur de la Palestine, Khalid Sefiani, il s’agit d’une journée historique lors de laquelle le peuple marocain, toutes composantes associatives, syndicales et politiques confondues, réitère son rejet unanime du « Deal du siècle ».

A travers cette marche, le peuple marocain affirme son adhésion à la bataille de libération de la Palestine et de lutte contre toute forme de normalisation, a-t-il noté.

De son côté, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki a salué cette marche qui réunit le peuple marocain, toutes sensibilités confondues, émet un message selon lequel le Maroc rejette le « Deal du siècle » et soutient la Palestine jusqu’à l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale.

« C’est une journée de la Palestine par excellence, que les Marocains ont marquée par les drapeaux palestiniens et les slogans soutenant la cause palestinienne et défendant Al-Qods », a-t-il souligné, affirmant que « le peuple marocain appuie unanimement cette cause et émet un message qui, ne l’espérons, parviendra au monde entier ».

Dans un communiqué, dont lecture a été donnée par M. Sefiani, l’ensemble des instances ayant convoqué cette marche affirment, leur engagement dans la bataille pour la libération de la Palestine, condamnent fermement le « Deal du siècle ».

Elles ont salué le rejet unanime de ce « Deal » par les Palestiniens, appelant à resserrer les rangs pour contrecarrer ce plan, tout en louant la résistance du peuple palestinien sur l’ensemble de ses territoires.

Affirmant que la position du peuple marocain et « claire et sans équivoque », elles ont souligné que cette marche est le prélude à un programme continu de lutte sur les plans national, régional et international et appelé l’ensemble des composantes du peuple marocain et les forces de la liberté dans le monde à faire preuve de vigilance et à maintenir la mobilisation.