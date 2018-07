Rabat et Londres lancent leur dialogue stratégique

Le dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni a été lancé, ce jeudi 5 juillet à Londres, par la signature d’un accord sous forme d’échange de lettres portant institution de ce dialogue, par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’État britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, Boris Johnson.Le Maroc et le Royaume-Uni ont rappelé, à cette occasion, « la profondeur des relations qui unissent les deux pays depuis 800 ans, ainsi que leur amitié traditionnelle ». Ce nouveau dialogue, qui porte sur des questions stratégiques d’intérêt mutuel, est fondé sur le « respect mutuel ».

Le dialogue, qui se tiendra annuellement et alternativement dans les deux pays, se penchera sur quatre thématiques principales: politique, sécurité, économie et commerce et culture, éducation et jeunesse.

Dans le cadre de ce dialogue, les deux parties ont également décidé de maintenir des canaux de communication réguliers et désigné le ministre d’État chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Alastair Burt et la Secrétaire d’État Mounia Boucetta, en tant que premiers points de contact pour examiner et résoudre les questions bilatérales clés, notamment celles qui sont urgentes.