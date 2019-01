Rabat et Moscou satisfaites de la mise en œuvre de leur partenariat stratégique

Le Roi Mohammed VI a reçu, ce vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, qui effectue une visite officielle au Maroc, dans le cadre du renforcement des relations entre le Royaume et la Fédération de Russie.Selon un communiqué du cabinet royal, cette audience s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique « approfondi », scellé à l’occasion de la visite du Roi, à Moscou en mars 2016 et qui a ouvert des perspectives ambitieuses pour le rehaussement du dialogue politique et le renforcement de la coopération économique et sectorielle.

La satisfaction a été marquée quant à la mise en œuvre, au titre de ce Partenariat, des projets et actions d’envergure dans des domaines prioritaires comme l’Agriculture, la Pêche, l’Énergie, l’Industrie et le Tourisme, souligne la même source.

Les entretiens ont porté sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

Lors de cette audience, le Souverain a réitéré l’invitation adressée au Président russe Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle au Maroc.

Il est à souligner que cette visite fait suite à la visite officielle au Maroc du Premier Ministre russe en octobre 2017 et à la récente célébration du 60ème anniversaire de l’établissement de nos relations diplomatiques.

Elle intervient aussi à la suite à la tenue de la 7ème session de la Commission mixte en date du 4 octobre 2018.