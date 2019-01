Rabat: un plan d’action pour protéger les enfants des rues

« Rabat: ville sans enfants en situation de rue » a été lancée, à Rabat, une initiative qui traduit une mobilisation et un engagement effectif et opérationnel de la capitale pour la mise en place d’un plan d’action et de mécanismes de protection de l’enfance.Les responsables de la capitale ont, à et égard, élaboré un plan d’action triennal et une stratégie urbaine pour la protection et la promotion de l’enfance. Ce plan d’action opérationnel devra déterminer les actions et les activités quantifiées, la durée de leur réalisation, les acteurs principaux, les indicateurs de performance, le cadre de suivi et d’évaluation, les moyens de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement en matière de communication, de formation et de fonds.

Ainsi, la phase d’opérationnalisation de l’initiative comprend la mise en place d’un guide et d’une boîte à outils, « ville protectrice de ses enfants », adaptable par les autres villes marocaines et africaines, ainsi que la réalisation d’un plan permettant de dresser un état des lieux en matière de protection de l’enfance, en particulier dans le cas des enfants en situation de rue.

Cette phase porte également sur le développement d’une stratégie combinant les dimensions préventive, corrective et prospective afin de définir les orientations et les axes d’intervention, en plus de l’élaboration du plan d’action triennal.

L’initiative s’inscrit dans la campagne panafricaine « Villes sasn enfants en situation de rue » lancée à l’occasion du 8e sommet Africités. Elle met l’enfance au cœur de la politique urbaine du continent et s’inscrit dans l’agenda universel des ODD.