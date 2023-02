Racisme : le gouvernement veut accompagner les camerounais qui veulent quitter la Tunisie

Samuel Djobo, ambassadeur du Cameroun en Tunisie a écrit aux Cameroun résidents en Tunisie le 22 février 2023.

L’ambassade du Cameroun en Tunisie invite ses ressortissants « au calme et au respect des lois locales en vigueur » dans ce pays d’Afrique du Nord. La publication de ce communiqué fait suite « aux appels à l’organisation de mouvements de protestation relayés par les réseaux sociaux en réaction à l’actualité du moment en République tunisienne », écrit le chef de mission diplomatique, Samuel Djobo,

Suite aux manifestations racistes et aux violences faites contre les noirs parmi lesquels des camerounais, l’ambassadeur du Cameroun en Tunisie, Samuel DJOBO demandent aux Camerounais qui veulent rentrer de se rapprocher de l’ambassade.

Depuis le début du mois de février en cours, une vague de répression vise les ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne en Tunisie. Sur les réseaux sociaux, les appels à la haine et aux meurtres contre les Noirs se multiplient, exacerbés par le discours tenu par le président tunisien, Kaïs Saïed, lors d’une réunion de sécurité nationale mardi dernier. Au cours de cette réunion, le dirigeant tunisien a notamment accusé les migrants subsahariens d’être à l’origine des « crimes » et de la « délinquance » dans son pays et annoncé des « mesures fortes » contre l’immigration.

Selon RFI, 400 Subsahariens ont été interpellés depuis le 16 février. Selon France 24, ils seraient plus de 300 ressortissants subsahariens, « dont des enfants et des étudiants », qui ont été placés en garde à vue dans plusieurs villes tunisiennes entre les 14 et 16 février.