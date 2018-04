Radio France: Sibyle Veil, une femme de l’ombre en pleine lumiÃ¨re

La nouvelle patronne de Radio France Sibyle Veil, 40 ans, est une Ă©narque davantage habituĂ©e aux dossiers techniques qu’au devant de la scène, apprĂ©ciĂ©e pour son « sens du dialogue » dans le groupe oĂą elle pilote depuis 2015 la direction des opĂ©rations et des finances.

Elle est la première femme Ă occuper ce poste depuis Michèle Cotta en 1981. Elle est aussi l’une des plus jeunes, après son prĂ©dĂ©cesseur Mathieu Gallet, dont le mandat a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© en janvier par le CSA.

NĂ©e le 26 septembre 1977 Ă Langres (Haute-Marne), Sibyle Veil est issue de la mĂŞme promotion qu’Emmanuel Macron Ă l’Ena, la fameuse promotion Senghor (2002-2004) dont de nombreux membres sont aujourd’hui aux manettes de l’Etat.

DiplĂ´mĂ©e de Sciences Po, titulaire d’un DEA de politique europĂ©enne, Sibyle Veil a commencĂ© sa carrière comme auditrice au Conseil d’Etat avant de rejoindre l’ÉlysĂ©e en 2007, sous Nicolas Sarkozy, comme conseillère technique chargĂ©e notamment du travail, du logement et des relations sociales puis de la santĂ© Ă partir de 2010.

Elle quitte la sphère politique en 2010 pour la direction du pilotage de la transformation Ă l’Assistance publique-HĂ´pitaux de Paris (AP-HP), crĂ©Ă©e par la nouvelle directrice gĂ©nĂ©rale, Mireille Faugère.

« Elle a Ă la fois une vision stratĂ©gique et la capacitĂ© Ă la mettre en Ĺ“uvre », dit Ă l’AFP Mireille Faugère, dĂ©crivant une « bonne manageuse », « très efficace ».

« Elle a fait des choix professionnels courageux : quitter l’ÉlysĂ©e pour l’Assistance publique, une grande maison pas facile oĂą elle s’est très bien intĂ©grĂ©e. Elle a ensuite cherchĂ© Ă se confronter de nouveau Ă un opĂ©rateur de l’Etat, mais dans un milieu très diffĂ©rent, Radio France. Elle a fait le choix de mettre les mains dans le cambouis », ajoute-t-elle.

– « Souci d’exigence » –

Voix claire et phrasĂ© distinguĂ©, l’intĂ©ressĂ©e confirme : « s’il y a quelque chose Ă retenir de mon parcours professionnel ou mĂŞme de mes Ă©tudes, c’est le fait que j’ai toujours voulu me confronter Ă des difficultĂ©s. C’est un souci d’exigence et aussi une Ă©thique personnelle », a-t-elle confiĂ© lors de son audition au CSA.

A Radio France, Mathieu Gallet fait appel à elle en juin 2015, après la longue grève du groupe. Elle y remplace la directrice générale Catherine Sueur, mais dans un périmètre plus restreint : elle devient directrice déléguée, en charge des opérations et des finances.

Concrètement, elle pilote avec les syndicats le plan d’Ă©conomies demandĂ© par l’Etat et nĂ©gocie Ă Bercy le contrat d’objectifs et de moyens jusqu’en 2019. Elle peut se targuer d’un bon bilan financier, le groupe devant renouer avec l’Ă©quilibre cette annĂ©e.

Soutenue en interne par la plupart des cadres, elle est vue comme la candidate de la continuité après Mathieu Gallet, dont le bilan est positif, notamment côté audiences.

« C’est une forme de continuitĂ© pour Radio France » a estimĂ© un ancien dirigeant de la Maison Ronde interrogĂ© par l’AFP, soulignant que c’Ă©tait « une grande professionnelle, terriblement travailleuse, très calme et dĂ©terminĂ©e », avec « une fibre sociale très importante ».

« Alors que Mathieu Gallet Ă©tait très cassant, capable de se mettre plus qu’Ă dos ses interlocuteurs, elle est Ă l’Ă©coute, tranquille, et prend des dĂ©cisions motivĂ©es. Cela permet la discussion », a ajoutĂ© Olivier Martocq, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de FO Radio France.

Une source interne, ne souhaitant pas ĂŞtre citĂ©e, a toutefois dĂ©plorĂ© la « grande souffrance » des salariĂ©s liĂ©e au chantier que pilote Sibyle Veil. Une autre source l’a jugĂ©e « austère et distante ».

« Elle fait partie de ceux qui arrivent Ă Ă©quilibrer responsabilitĂ©s professionnelles et familiales », a assurĂ© pour sa part Mireille Faugère.

Amatrice de musique classique et mère de trois enfants, Sibyle Veil s’est mariĂ©e en 2006 Ă SĂ©bastien Veil, petit-fils de Simone Veil rencontrĂ© sur les bancs de l’Ena, qui travaille pour le fonds d’investissement amĂ©ricain Advent International.