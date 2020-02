Rapport d’audit financier : Ahmad et Hayatou dans de sales draps ?

Le processus d’analyse de la gestion financière de la Caf, commandé par la Fifa, a révélé « un possible abus de pouvoir » et «des éléments potentiels de mauvaise gestion» dans un contexte de préoccupation concernant l’utilisation généralisée des paiements en espèces.

Le rapport d’audit du cabinet PwC (Price waterhouse Coopers), dont une cinquantaine de pages auraient fuitées, a produit l’effet d’une bombe dans la presse internationale. Le New York Times notamment, conclu qu’il s’agirait de « possibles abus de pouvoir », et des « ajustements frauduleux potentiels ». Et l’audit part depuis 2015 où le Camerounais Issa Hayatou était encore président à 2019. Plusieurs documents comptables sont « peu fiables peu digne de confiance ». Dans le cadre de la gestion de son bureau de Yaoundé, l’ancien président de la Caf « dans une gestion familiale » dépensait 50 000 dollars.

Pendant que les premiers éléments de ce rapport d’audit financier faisaient le tour des réseaux sociaux et des médias, la CAF est sortie de son mutisme dimanche 9 février. « Les réformes structurelles de la CAF continueront malgré les tentatives de dérailler ce processus par presse interposée. Le Comité Exécutif de la CAF se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs d’allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux ».

Hors, après six mois de gestion de la Caf, la FIFA a formulé une série de recommandations, notamment des modifications visant à améliorer «la bonne gouvernance, la gestion financière et les procédures internes». L’instance faitière du football mondial a également recommandé au comité exécutif d’enquêter sur un éventuel «détournement de fonds» lié au Centre d’excellence de Mbankomo, au Cameroun, et de mener une enquête sur les «piratages / usurpations de courriers électroniques » qui, selon lui, ont abouti à «des virements bancaires frauduleux tentés et / ou exécutés » afin de «clarifier les circonstances entourant les incidents pour exclure toute participation d’initiés ».

En effet, Price Waterhouse Cooper est très critique sur la façon dont les finances de l’organisation africaine sont gérées. Pour Reuters qui cite le rapport PWC: « Les registres comptables de l’instance du football Africain ne sont pas fiables ». Pis, « Sur la base des procédures effectuées et des documents examinés, plusieurs signaux d’alerte, des éléments potentiels de mauvaise gestion et d’éventuels abus de pouvoir ont été découverts dans des domaines clés des finances et des opérations de l’institution. » «Compte tenu de la gravité de certaines constatations et des signaux d’alarme identifiés lors de la vérification préalable, nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’irrégularités potentielles.»

Préoccupation particulière

Le rapport exprime une préoccupation particulière quant au montant des transactions qui ont été effectuées en espèces et sans les pièces justificatives nécessaires. Pour l’agence de presse néerlandaise : «L’utilisation de l’argent liquide pour les dépenses des entreprises de cette manière entraîne peu ou pas de piste d’audit pour vérifier si l’argent a été dépensé légitimement ou non. Ces décaissements sont souvent des montants globaux de valeur élevée. (Par exemple, 215 000 USD dépensés en espèces lors de la réunion de l’Assemblée générale en Éthiopie en mars 2017). »

PWC a examiné 40 paiements provenant de fonds de développement de la FIFA totalisant 10 millions de dollars et a constaté que 14 paiements totalisant 4,6 millions de dollars (47%) n’avaient «pas ou pas de pièces justificatives suffisantes pour déterminer le bénéficiaire, l’objet et les avantages pour la CAF».

Il a déclaré que 21 paiements totalisant 3,6 millions de dollars étaient considérés comme «à risque inhabituel ou jugé plus élevé » et que seuls cinq paiements totalisant 1,6 million de dollars avaient «une documentation suffisante et semblaient alignés sur l’objectif décrit » .