Raul Castro tire sa rÃ©vÃ©rence, un moment d’histoire pour Cuba

Ce jeudi marquera l’histoire de Cuba puisque, pour la première fois depuis près de six dĂ©cennies, l’Ă®le ne sera plus dirigĂ©e par un Castro, Raul cĂ©dant officiellement la prĂ©sidence Ă son dauphin dĂ©signĂ© Miguel Diaz-Canel.

La nomination du numĂ©ro deux du rĂ©gime, âgĂ© de 57 ans, a Ă©tĂ© soumise au scrutin de l’AssemblĂ©e mercredi, mais son issue ne fait aucun doute. Vers 9H00 locales (13H00 GMT), M. Diaz-Canel doit ĂŞtre confirmĂ© comme nouveau prĂ©sident du Conseil d’Etat et des ministres par les dĂ©putĂ©s.

Au moment de l’annonce de sa candidature unique mercredi, l’hĂ©ritier aux cheveux gris et son prĂ©dĂ©cesseur de 86 ans se sont donnĂ© une franche accolade aux airs d’adoubement, confirmant ce que beaucoup anticipaient depuis plusieurs mois.

Spectaculairement nommĂ© premier vice-prĂ©sident en 2013 après avoir gravi dans l’ombre les Ă©chelons du pouvoir cubain, ce pur produit du parti unique, au regard perçant mais au profil plutĂ´t discret, s’est peu Ă peu imposĂ© aux cĂ´tĂ©s de Raul Castro.

ApĂ´tre du dĂ©veloppement d’internet et d’une presse plus critique sur l’Ă®le, il a su se donner une image de modernitĂ© tout en demeurant Ă©conome en dĂ©clarations. Mais il sait aussi se montrer intransigeant vis-Ă -vis de la dissidence ou de diplomates trop enclins Ă critiquer le rĂ©gime.

Le prĂ©sident sortant l’a prĂ©parĂ© Ă assumer les plus hautes fonctions, l’envoyant reprĂ©senter son gouvernement Ă l’Ă©tranger tandis que les mĂ©dias d’Etat lui accordaient de plus en plus d’espace.

ChargĂ© de conduire une transition historique pour un mandat renouvelable de cinq ans, il sera le premier dirigeant cubain Ă n’avoir pas connu la rĂ©volution de 1959 et devra se forger une lĂ©gitimitĂ©. Hasard du calendrier, il doit fĂŞter ses 58 ans vendredi.

– Équilibre –

« Il est assez difficile d’Ă©valuer la capacitĂ© de Diaz-Canel de remplir les fonctions de prĂ©sident (…) Il vient du système mais c’est la rigiditĂ© du système qui constitue le plus grand obstacle pour avancer », note Michael Shifter, prĂ©sident du groupe de rĂ©flexion Dialogue interamĂ©ricain, Ă Washington.

Ses dĂ©buts « constitueront un test pour ses capacitĂ©s politiques, et il peut s’attendre Ă des rĂ©sistances », affirme l’expert.

La fratrie Castro a Ă©crit une histoire unique de coopĂ©ration au sommet, parvenant Ă rĂ©sister pendant près de 60 ans Ă l’adversitĂ© de la super-puissance amĂ©ricaine et Ă l’effondrement du partenaire soviĂ©tique, aux consĂ©quences dramatiques pour l’Ă®le.

Après avoir succĂ©dĂ© en 2006 Ă son frère Fidel, dĂ©cĂ©dĂ© fin 2016, Raul Castro a engagĂ© une sĂ©rie de rĂ©formes autrefois impensables, comme l’ouverture de l’Ă©conomie au petit entrepreneuriat privĂ©, et a surtout orchestrĂ© un rapprochement spectaculaire avec les Etats-Unis.

Mais de l’avis des observateurs, les rĂ©formes ont Ă©tĂ© trop timides pour relancer une Ă©conomie encore largement dĂ©pendante des importations et du soutien de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien en plein dĂ©clin.

Pour aider son successeur Ă Ă©viter les embĂ»ches, mais aussi probablement pour le maintenir sous contrĂ´le, le cadet des Castro doit conserver ses fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du puissant Parti communiste de Cuba (PCC) jusqu’en 2021, l’annĂ©e de ses 90 ans.

– Vieille garde –

Le futur numĂ©ro deux du rĂ©gime, Salvador Valdes Mesa, vieux routier de la politique cubaine de 72 ans, pourra aussi lui prĂŞter main-forte pour apaiser les rĂ©sistances de la vieille garde rĂ©volutionnaire, soucieuse de ne pas sacrifier l’hĂ©ritage socialiste sur l’autel des rĂ©formes.

Deux militaires « historiques », Ramon Machado Ventura (87 ans) et Alvaro Lopez Miera (76 ans), vont quitter le Conseil d’Etat, mais d’autres « anciens » ont Ă©tĂ© maintenus au sein de l’organe exĂ©cutif suprĂŞme, qui comptera au total 13 nouveaux membres sur 31.

La nomination des membres du conseil des ministres devrait intervenir dans les prochains jours, mais beaucoup d’observateurs estiment dĂ©jĂ que la nouvelle configuration du pouvoir cubain sera moins centralisĂ©e.

M. Diaz-Canel « adoptera peut-ĂŞtre un style de direction plus institutionnel et bureaucratique que charismatique et personnel, comme ce fut le cas avec Fidel, puis un peu diffĂ©remment avec Raul », avance Jorge Duany, directeur de l’Institut des recherches cubaines de l’universitĂ© de Floride.

Le nouveau prĂ©sident, qui devra maintenir l’Ă©quilibre entre la rĂ©forme et le respect des principes essentiels du castrisme, devra d’emblĂ©e s’atteler Ă poursuivre l' »actualisation » d’une Ă©conomie encore Ă©tatisĂ©e Ă 80%.

Parmi les chantiers Ă mener, figure en tĂŞte la suppression de la double monnaie, un système unique au monde qui, aux yeux des experts, provoque des distorsions dans un modèle Ă©conomique obsolète et entravĂ© depuis 1962 par l’embargo amĂ©ricain.

Au plan diplomatique, le futur chef de l’exĂ©cutif cubain sera aussi confrontĂ© Ă un antagonisme renouvelĂ© avec l’Ă©ternel « ennemi » amĂ©ricain, le prĂ©sident rĂ©publicain Donald Trump ayant imposĂ© depuis un an un sĂ©rieux coup de frein au rapprochement engagĂ© fin 2014.