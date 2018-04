RCA : Accord entre l’Onu et l’Ua pour le dÃ©sarmement du Km5 de Bangui

Les reprĂ©sentants de l’Union africaine, SmaĂŻl Chergui, et des Nations Unies, Jean Pierre Lacroix, ont exprimĂ© mercredi Ă Bangui leur soutien aux opĂ©rations de dĂ©sarmement menĂ©es par les casques bleus dans le quartier Km5 situĂ© au 3ème arrondissement de la capitale.«Les opĂ©rations de dĂ©sarmement conduites par le gouvernement centrafricain et la Minusca avril visaient assurĂ©ment Ă arrĂŞter les Ă©lĂ©ments criminels qui mettent en pĂ©ril la vie de citoyens paisibles, dans un quartier qui est le poumon Ă©conomique de Bangui », ont dit Chergui et Lacroix dans un communiquĂ© sanctionnant leur visite conjointe dans la capitale centrafricaine.

Ils ajoutent que cette opĂ©ration de maintien de l’ordre et de restauration de l’autoritĂ© de l’Etat a pour but unique de protĂ©ger la population contre des « criminels ».

« Nous tenons Ă prĂ©ciser que pour protĂ©ger toutes les populations, comme partout ailleurs dans le pays, nous sommes dĂ©terminĂ©s Ă agir. Nous dĂ©plorons et condamnons fermement les tentatives d’instrumentalisation de cette opĂ©ration ainsi que les attaques perpĂ©trĂ©es contre les soldats de la paix dont une vingtaine a Ă©tĂ© blessĂ©e et l’un d’eux a succombĂ© Ă ses blessures », ont ajoutĂ© les missionnaires de l’ONU et de l’UA.

Poursuivant, ils estiment que toute attaque contre les soldats de la Minusca constitue un crime de guerre et leurs auteurs et ceux qui les soutiennent auront à répondre de leurs forfaits devant la justice.

Aussi, l’Union Africaine et les Nations Unies ont tenu Ă prĂ©ciser qu’une offre de règlement pacifique avait Ă©tĂ© prĂ©alablement faite aux groupes visĂ©s et que ceux-ci l’ont refusĂ©e.

« Notre prĂ©sence conjointe ici, en collaboration avec le Gouvernement centrafricain, vise Ă rĂ©affirmer notre engagement sans ambiguĂŻtĂ© pour l’Initiative africaine pour la paix et la rĂ©conciliation en RCA, qui comme l’a soulignĂ© le Conseil de SĂ©curitĂ©, reprĂ©sente la seule issue pour une sortie de crise », concluent-ils.