RCA : le 60e anniversaire du pays célébré sur fond de divergences

Le 60-ème anniversaire de l’indépendance de la République Centrafricaine a été célébré ce samedi à Bangui sur fond de divergences entre, d’une part, l’Etat déterminé à donner à l’évènement tout son faste et, d’autre part, l’opposition et l’Eglise catholique qui, à la place des festivités, ont appelé à des prières et au recueillement pour les victimes des violences dans le pays.Ainsi, c’est en l’absence de l’Eglise et des partis politiques de l’opposition ainsi que de quelques partisans de la majorité présidentielle, que le défilé militaire et civil s’est tenu sur l’avenue des Martyrs, en présence du Chef de l’Etat et des corps constitués de l’Etat. Hier, vendredi, plusieurs personnes avaient reçu des distinctions honorifiques, en marge de manifestations culturelles et sportives organisées dans des quartiers de Bangui.

Pour leur part, l’Eglise Catholique et les opposants ont demandé à leurs partisans de boycotter ces manifestations pour s’adonner au recueillement et à la prière en mémoire des dernières victimes des violences dans le pays.

Pour les partisans du boycott, l’argent dépensé pour les festivités aurait dû servir à secourir les victimes des violences qui se poursuivent en Centrafrique.

C’est le 1er décembre 1958 que le feu Barthélémy Boganda avait proclamé l’existence de l’Oubangui Chari, l’un des territoires de l’Afrique équatoriale française(AEF). Deux ans plus tard, soit le 13 août 1960, il deviendra indépendant sous l’appellation de République Centrafricaine.