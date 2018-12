RCA : une ONG américaine lance un projet pour la paix

L’ONG américaine « Search for Common Ground » a mis en place, mardi dans la capitale centrafricaine, Bangui, le projet « Coalitions pour la paix », qui a pour objectif de « prévenir les atrocités par le renforcement de la cohésion sociale et le dialogue en République Centrafricaine ».Selon l’ONG, son programme vise à traiter les causes profondes du conflit centrafricain en favorisant le dialogue autour d’intérêts partagés pour contribuer à surmonter les divisions.

Il vise en même temps à faire progresser la réconciliation et la confiance entre acteurs, deux éléments clés pour la prévention des atrocités à Bangui et à Bambari au centre de la RCA, notent Search for Common Ground.

Ce projet est financé par le gouvernement américain à hauteur de 515.900.000 FCFA et va s’étaler sur une durée de 18 mois.

Installé à Bangui depuis 2012, Search for Common Ground mène des sensibilisations sur le vivre-ensemble et la cohésion sociale en Centrafrique.

Dans ses missions, font partie l’œuvre constante pour avoir une société centrafricaine où toutes les communautés vivent en harmonie et participent équitablement à un dialogue citoyen et démocratique permanent dans un contexte de paix et de bonne gouvernance.