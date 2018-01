RD Congo : confusion autour du deuil national en mémoire des victimes des inondations

Une certaine confusion a rĂ©gnĂ© lundi matin Ă Kinshasa au sujet du deuil national de deux jours dĂ©crĂ©tĂ© Ă partir du 8 janvier par le gouvernement en mĂ©moire des victimes des inondations, beaucoup de parents ayant refusĂ© d’envoyer leurs enfants Ă l’Ă©cole, craignant on ne sait quoi, a constatĂ© APA.Dans le climat politique incertain qui prĂ©vaut depuis quelque temps dans la capitale congolaise, de nombreux parents ont confondu deuil national et jour non ouvrable et ont gardĂ© les enfants Ă la maison.

Dans certains quartiers, ce sont plutĂ´t les responsables d’Ă©coles qui, en attendant de savoir en quoi s’en tenir, ont renvoyĂ© chez eux les Ă©lèves qui s’Ă©taient prĂ©sentĂ©s tĂ´t le matin.

Et pourtant, le gouvernement congolais qui a décrété ce deuil national pour le lundi 8 et le mardi 9 janvier en mémoire des victimes des inondations et éboulements provoqués par la pluie diluvienne survenue à Kinshasa dans la nuit de mercredi 03 au jeudi 04 janvier a bien précisé que ces deux journées restes ouvrables mais que les drapeaux seront mis en berne.

On rappelle que ces inondations ont fait, officiellement, 44 victimes auxquelles il faut ajouter l’enfant de trois ans mort dimanche 7 janvier, Ă©crasĂ© par le mur de la maison de ses parents qui s’est effondrĂ© Ă la suite d’une autre pluie diluvienne.

En plus de ces victimes humaines, il a été enregistré 5.100 habitations inondées dont un orphelinat, et 192 maisons écroulées.

Sur instruction du prĂ©sident de la RĂ©publique, le gouverneur de la ville de Kinshasa, AndrĂ© Kimbuta Yango, a remis, depuis samedi, aux membres de famille des 44 personnes dĂ©cĂ©dĂ©es un appui financier pour les frais funĂ©raires. La hauteur de cet appui financier n’a cependant pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e.

Par ailleurs, en vue de prĂ©venir ce genre de catastrophe dans l’avenir, le gouvernement congolais a annoncĂ© le dĂ©but prochain de la dĂ©molition des constructions anarchiques Ă Kinshasa. La mairie de la capitale a, en outre, Ă©tĂ© instruite pour procĂ©der notamment au curage des caniveaux et des rivières qui serpentent la ville.