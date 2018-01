RD Congo : « il est temps que les médiocres dégagent » (archevêque de Kinshasa)

«Il est temps que les mĂ©diocres dĂ©gagent et que règnent la paix, la justice en RD Congo », a martelĂ© mardi dans une dĂ©claration Ă la presse l’archevĂŞque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, visiblement remontĂ© par la rĂ©pression de la marche de protestation organisĂ©e le dimanche 31 dĂ©cembre 2017 par le ComitĂ© laĂŻc de coordination (CLC).« Il est temps que la vĂ©ritĂ© l’emporte sur le mensonge systĂ©mique », a dit le cardinal Monsengwo qui s’est interrogĂ© : « comment ferons-nous confiance Ă des dirigeants incapables de protĂ©ger la population, de garantir la paix, la justice, l’amour du peuple » ?

Pour l’archevĂŞque de Kinshasa, il est difficile de faire confiance à «des dirigeants qui bafouent la libertĂ© religieuse du peuple, libertĂ©

religieuse qui est le fondement de toutes les libertés ».

Il a dans la foulée dénoncé, condamné et stigmatisé les agissements de « nos prétendus vaillants hommes en uniformes qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie ».

Il en a voulu pour preuves « le fait d’empĂŞcher les fidèles chrĂ©tiens d’entrer dans les Ă©glises pour participer Ă la cĂ©lĂ©bration eucharistique dans les diffĂ©rentes paroisses de Kinshasa, le vol d’argent, d’appareils tĂ©lĂ©phoniques, la poursuite, la fouille systĂ©matique des personnes et de leurs biens dans l’Ă©glise et dans les rues, l’entrĂ©e des militaires dans les cures de quelques paroisses

sous prétexte de rechercher les semeurs des troubles, les tueries, les tirs à balles réelles et à bout portant sur des chrétiens tenant en mains bibles, chapelets, crucifix et statues de la Vierge Marie».

L’archevĂŞque de Kinshasa a rappelĂ© que la marche pacifique et non

violente organisée par le CLC le dimanche 31 décembre 2017 avait pour

but de rĂ©clamer l’application rĂ©elle de l’accord politique du 31 dĂ©cembre 2016 qui est aujourd’hui, selon lui « violĂ© volontairement ».

Selon le dernier bilan présenté mardi par la Police nationale congolaise (PNC), cinq personnes ont été tuées le dimanche 31 décembre dernier lors de la marche des fidèles catholiques et 77 autres interpellées en RDC.

Les cinq dĂ©cès (dont un policier) enregistrĂ©s dimanche dernier sur l’ensemble du pays n’ont aucun lien de causalitĂ© avec la manifestation projetĂ©e par le CLC, a cependant prĂ©cisĂ© le porte-parole de la PNC, le colonel Pierrot Mwanamputu.