RD Congo : l’annÃ©e 2017 Ã©claboussÃ©e par les violences dans le KasaÃ¯

Les violences et massacres dans les provinces du KasaĂŻ, du KasaĂŻ Central, du KasaĂŻ Oriental et de Lomami situĂ©es toutes au centre de la RD Congo, dans ce qu’on appelle l’espace KasaĂŻ, ont laissĂ©, durant l’annĂ©e 2047, un souvenir atroce et inoubliable non seulement dans la mĂ©moire collective dans ce pays mais Ă©galement au sein de l’opinion publique internationale.Des violences qui ont pour origine la mort du chef traditionnel Jean-Pierre Kamwina Nsapu Pande tuĂ© par les forces de l’ordre, au cours d’affrontements, le vendredi 12 aoĂ»t 2016.

Un fait relativement anodin mais qui a fait dĂ©ferler des torrents de sang consĂ©cutifs Ă des violences particulièrement meurtrières dans l’espace KasaĂŻ suite Ă des affrontements entre des miliciens se rĂ©clamant de ce chef traditionnel et des forces de l’ordre.

Sur le plan humain, le bilan est particulièrement lourd, mĂŞme s’il diffère d’une source Ă une autre. Alors que l’Ă©glise catholique le situe Ă environ 3.500 victimes, l’ONU croit savoir de son cĂ´tĂ© que ces affrontements et leurs effets corollaires ont fait plus de 5.000 morts. Le gouvernement congolais a, pour sa part, Ă©tabli un bilan de 1.300 morts.

En outre, ces violences ont contraint au dĂ©placement forcĂ© plus d’un million six cents de Congolais habitant l’espace KasaĂŻ sur un total national d’environ 3,8 millions de dĂ©placĂ©s internes en RD Congo. En plus, quelque trente mille habitants du KasaĂŻ ont fui les violences en Angola.

Le chiffre d’une centaine de fosses communes documentĂ©es par l’ONU dans le KasaĂŻ donne l’idĂ©e des atrocitĂ©s commises en moins de six mois dans cette partie de la RD Congo qui Ă©tait pourtant, jusqu’Ă ces tristes Ă©vĂ©nements, Ă©pargnĂ©e par les violences rĂ©currentes Ă l’Est de ce pays.

Il va sans dire qu’avec leur cohorte de destruction des infrastructures scolaires, hospitalières et autres, en plus des dĂ©placements massifs forcĂ©s des populations Ă majoritĂ© paysanne, ces violences dans le KasaĂŻ ont eu un impact particulièrement nĂ©faste sur le niveau de vie des populations qui n’Ă©tait pas dĂ©jĂ très reluisant.

Les massacres et violences au Kasaï ont commencé au lendemain de la mort du chef traditionnel Kamwina Nsapu en août 2016.

Mais ils n’ont vĂ©ritablement Ă©mu l’opinion internationale qu’Ă la suite de la diffusion, au mois de fĂ©vrier 2017, sur les rĂ©seaux sociaux, d’une vidĂ©o montrant des militaires congolais (aujourd’hui condamnĂ©s Ă des lourdes peines par la justice militaire) entrain de tirer Ă bout portant sur des villageois sans armes mais pris pour cibles parce que soupçonnĂ©s d’ĂŞtre des miliciens Kamwina Nsapu.

Cette mĂŞme opinion internationale sera davantage choquĂ©e et bouleversĂ©e par l’ignoble assassinat, dĂ©but mars 2017 Ă Bukonde, près de Kananga au KasaĂŻ Central, de deux experts de l’ONU, l’AmĂ©ricain Michael Sharp et la SuĂ©doise d’origine chilienne Zaida Catalan.

Le procès sur leur assassinat s’est ouvert le lundi 5 juin devant le Tribunal militaire de garnison de Kananga oĂą il est toujours pendant.

Les violences dans le KasaĂŻ qui ont marquĂ© l’annĂ©e 2017 en RD Congo par leur caractère brutal, sauvage, massif et gĂ©nĂ©ralisĂ© ne devraient pas faire oublier que d’autres parties de ce pays ont Ă©galement Ă©tĂ© le théâtre des bains de sang.

Notamment dans la province du Tanganyika, au Sud-Est du pays, oĂą des affrontements meurtriers intercommunautaires entre les populations pygmĂ©es et bantoues ont Ă©tĂ© dĂ©plorĂ©s tout au long de l’annĂ©e.

Par contre, Ă l’Est de la RD Congo, une rĂ©gion oĂą Ă©cument une multitude d’apparemment invincibles groupes armĂ©s nationaux et Ă©trangers, les violences avaient tendance Ă se tasser, jusque tout rĂ©cemment, cĂ©dant la place Ă des enlèvements. Notamment celui de deux prĂŞtres catholiques qui restent introuvables depuis près de six mois.

Â