RD Congo : l’archevÃªque de Kinshasa exhorte les chrÃ©tiens Ã  dÃ©noncer Â« des projets contraires Ã  la paix Â»

L’archevĂŞque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, a exhortĂ© les chrĂ©tiens catholiques Ă dĂ©noncer « des actions et des projets contraires Ă la paix de la nation et des personnes qui la composent», dans son message de NoĂ«l lu lundi soir dans toutes les Ă©glises de la capitale.« S’il y a une chose importante que tout le monde aujourd’hui doit avoir, dans une nation et partout dans le  monde, c’est la paix », a dit le cardinal Monsengwo qui a interpellĂ© les chrĂ©tiens congolais sur leur responsabilitĂ© à « prĂ©server la paix partout oĂą ils sont et Ă refuser tout ce qui ne favorise pas la paix de Dieu ».

Par ailleurs, l’archevĂŞque de Kinshasa qui s’adressait très vraissemblablement Ă la classe politique congolaise a dĂ©clarĂ©, dans le mĂŞme message : « la grandeur de l’homme se situe non dans les astuces politiques pour la conquĂŞte du pouvoir, mais dans la mesure oĂą cette sagesse politique est mise au service du peuple, pour le projet de Dieu pour un peuple et pour un pays, c’est-Ă -dire dans la mesure oĂą l’habiletĂ© politique est mise au service du rassemblement d’une nation».

Les relations entre le gouvernement congolais et l’Ă©glise catholique ne sont pas au beau fixe pour le moment. Non seulement l’Ă©glise catholique qui avait facilitĂ© la signature de l’accord politique du 31 dĂ©cembre 2016 continue Ă en rĂ©clamer une mise en Ĺ“uvre consensuelle mais en plus, Ă l’initiative des laĂŻcs catholiques, les cloches des Ă©glises et les sifflets tintent depuis deux semaines chaque jeudi Ă 21 heures pour exiger le respect du calendrier et cela, dit-on, jusqu’Ă l’organisation des Ă©lections prĂ©vues le dimanche 23 dĂ©cembre 2018.

Par ailleurs, on apprend que ces mĂŞmes laĂŻcs catholiques prĂ©voient une marche le 31 dĂ©cembre prochain pour « libĂ©rer l’avenir et faire du pays une terre de paix, de dignitĂ©, d’hospitalitĂ©, de progrès pour tous ».