RD Congo : le bilan des inondations passe de 24 à 37 morts

Le bilan provisoire des inondations provoquĂ©es par la pluie torrentielle qui s’est abattue toute la nuit de mercredi Ă jeudi Ă Kinshasa s’est alourdie passant de 24 Ă 37 morts, a-t-on appris de source officielle.On rappelle que la capitale de la RD Congo est confrontĂ©e depuis plusieurs annĂ©es Ă un sĂ©rieux problème d’urbanisation.

Les gens se procurent des lopins des terres dans un dĂ©sordre gĂ©nĂ©ralisĂ© et construisent parfois leurs habitations sur les versants des collines sans suivre la moindre norme d’urbanisme en la matière.

En plus, les rivières qui traversent Kinshasa ne sont plus curĂ©es depuis des annĂ©es et sortent de leurs lits Ă chaque pluie, causant d’Ă©normes dĂ©gâts dans diffĂ©rents quartiers.