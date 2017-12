RD Congo : le gouverneur de Kinshasa interdit la marche des chrÃ©tiens catholiques

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, AndrĂ© Kimbuta Yango, vient d’interdire, dans un message radio-tĂ©lĂ©visĂ©, la marche programmĂ©e par les chrĂ©tiens catholiques pour le dimanche 31 dĂ©cembre au motif qu’il est dans « l’impossibilitĂ© de dĂ©ployer 240.000 policiers pour encadrer cette marche ».Le maire de Kinshasha dĂ©nonce en outre le « caractère incomplet » de la lettre qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e par le ComitĂ© laĂŻc de coordination (CLC-une structure de l’Ă©glise catholique).

« Dans la correspondance envoyĂ©e, il n’y a aucune indication sur l’itinĂ©raire. Il n’y a ni adresse ni numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. Ils ont emboĂ®tĂ© les pas des politiciens », a-t-il relevĂ©.

En dĂ©pit de cette interdiction, le CLC a dĂ©cidĂ© de maintenir la marche du 31 dĂ©cembre « parce que c’est un droit constitutionnel ». Selon la chargĂ©e de communication du CLC, LĂ©onie Kandolo, la loi ne donne pas au gouverneur le droit d’interdire une manifestation.

« La loi nous demande d’informer l’autoritĂ© et nous l’avons fait par Ă©crit. La loi ne dit pas que l’autoritĂ© a le droit de refuser. De plus,  nous avons fait un document Ă©crit, donc l’autoritĂ© devait nous rĂ©pondre par Ă©crit et non par un communiquĂ© Ă la tĂ©lĂ©vision », a-t-elle encore relevĂ©.

Cette marche projetĂ©e par les laĂŻcs catholiques a reçu le soutien de l’ensemble des partis politiques de l’opposition et des mouvements citoyens tels que Filimbi et Lutte pour le changement (LUCHA).