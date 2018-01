RD Congo : l’internet de nouveau accessible

La connexion Ă l’internet et aux SMS a Ă©tĂ© rĂ©tablie dans la lundi, après avoir Ă©tĂ© bloquĂ©e dans la nuit de samedi 30 Ă dimanche 31 dĂ©cembre 2017, Ă la veille de la marche programmĂ©e par le ComitĂ© laĂŻc de coordination (CLC-une structure de l’Ă©glise catholique).Cependant, le ministre congolais des Postes, tĂ©lĂ©phones, nouvelles technologies de l’information et de la communication, Emery Ukundji, avait justifiĂ© cette interruption par le fait que « le gouvernement disposait d’informations selon lesquelles d’ex-militaires avaient fait entrer des armes pour tirer sur les chrĂ©tiens lors de la marche projetĂ©e par les laĂŻcs catholiques et faire endosser la responsabilitĂ© aux autoritĂ©s du pays ».

Le mĂŞme ministre a dĂ©clarĂ© lundi qu’après Ă©valuation, les raisons ayant justifiĂ© la suspension d’accès Ă l’internet et aux SMS n’existent plus. Aussi, a-t-il annoncĂ©, le gouvernement a levĂ© la suspension de la connexion Ă l’internet et l’accès aux SMS.