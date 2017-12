RD Congo : soutien de l’opposition Ã  la marche des chrÃ©tiens du 31 dÃ©cembre 2017

L’ensemble des partis politiques de l’opposition congolaise soutiennent la marche prĂ©vue par le ComitĂ© laĂŻc de coordination (CLC-une organisation de l’Ă©glise catholique) le dimanche 31 dĂ©cembre 2017 en vue de « libĂ©rer l’avenir de la RD Congo » et « faire du pays une terre de paix, de dignitĂ©, d’hospitalitĂ© et de progrès pour tous ».A cet effet, le leader de l’UDPS, la principale formation politique de l’opposition et leader de la plateforme le « Rassemblement », FĂ©lix Tshisekedi Tshilombo, a appelĂ© jeudi Ă Kinshasa les militants de son parti Ă participer massivement Ă cette marche.

Il en est de mĂŞme de MoĂŻse Katumbi, opposant vivant en exil et candidat dĂ©clarĂ© Ă la prochaine prĂ©sidentielle qui, dans des propos repris par radio Okapi des Nations Unies, soutient la marche pacifique dĂ©crĂ©tĂ©e par le CLC le 31 dĂ©cembre pour rĂ©clamer notamment l’application effective de l’accord de la Saint Sylvestre.

Sindika Dokolo, opposant congolais vivant en Angola, leader du mouvement citoyen « Les Congolais debout », a lui Ă©galement annoncĂ© son adhĂ©sion Ă la marche prĂ©vue le dimanche 31 dĂ©cembre 2017 par le CLC. Pour cela il a appelĂ©, dans un communiquĂ©, les Congolais Ă manifester sur toute l’Ă©tendue du territoire national.

Pour sa part, au nom de la « Dynamique de l’opposition », Martin Fayulu Madidi a recommandĂ©, vendredi, la vigilance de la Cour pĂ©nale internationale (CPI), des Nations Unies et de l’Union contre toute violence des forces de sĂ©curitĂ© contre la population au cours de cette marche pacifique.

A ce sujet, en prĂ©lude Ă cette marche, la porte-parole de la MONUSCO, a insistĂ©, vendredi, sur le caractère « pacifique » de cette manifestation avant d’appeler les autoritĂ©s congolaises Ă reconnaitre les droits et libertĂ©s de manifester conformĂ©ment Ă la constitution de la RD Congo.

En mĂŞme temps, elle a souhaitĂ© que les manifestations se fassent d’une façon pacifique et qu’il n’y ait pas recours Ă la violence aussi bien du cĂ´tĂ© des manifestants que du cĂ´tĂ© des forces de sĂ©curitĂ© chargĂ©es de gĂ©rer les manifestations.

Dans une lettre datĂ©e du 27 dĂ©cembre et adressĂ©e au gouverneur de la ville, le CLC l’informe de la marche des chrĂ©tiens qui va partir, le 31 dĂ©cembre 2017, de toutes les paroisses catholiques de la capitale pour « exiger des parties prenantes la mise en Ĺ“uvre intĂ©grale et de bonne foi de l’accord politique du 31 dĂ©cembre 2016, seule feuille de route valable pour conduire, dans la paix, Ă la tenue effective et rapide des Ă©lections libres, transparentes, inclusives et crĂ©dibles dans notre pays ».

Le gouverneur de Kinshasa n’avait toujours pas donnĂ© suite Ă cette lettre jusque vendredi en fin d’après-midi.