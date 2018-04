RDC: 5 civils tuÃ©s Ã  Beni par de prÃ©sumÃ©s rebelles ADF

Cinq civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s par de prĂ©sumĂ©s rebelles ougandais de l’Allied defense force (ADF) Ă Beni dans l’est de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo malgrĂ© les offensives de l’armĂ©e congolaise appuyĂ©es par les Casques bleus, a appris l’AFP samedi de sources concordantes.

Ces victimes sont tombĂ©es dans une embuscade tendue sur l’axe Beni-Kasindi par « des ADF qui ont tuĂ© cinq personnes dont trois calcinĂ©es dans trois vĂ©hicules et deux tuĂ©es par balle », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Gilbert Kambale, prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© civile de Beni (Nord-Kivu).

« Nous confirmons l’attaque menĂ©e par des ADF et le bilan (de 5 morts). Nous avons trouvĂ© trois vĂ©hicules brĂ»lĂ©s lors de notre intervention », a dĂ©clarĂ© le capitaine Mak Hazukay, l’un des porte-parole de l’armĂ©e dans le Nord-Kivu (est).

« Des prĂ©sumĂ©s ADF ont attaquĂ© sur la route Beni-Kasindi près de (la rivière) Semuliki. Quatre civils sont morts », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le major Adil Esserhir, l’un des porte-parole des Casques bleus de la la Mission de l’ONU en RDC (Monusco).

Les Casques bleus ont appuyĂ© les militaires congolais pendant leur intervention, a indiquĂ© le major Asserhir, « Nous avons Ă©galement envoyĂ© des camions anti-incendie Ă la demande de l’armĂ©e congolaise ».

« PrĂ©sentement, les Casques bleus appuient les FARDC (armĂ©e congolaise) pour mener des patrouilles dans cette zone », a ajoutĂ© l’officier onusien.

L’axe Beni-Kasindi est très frĂ©quentĂ© par des habitants de Beni qui s’approvisionnent Ă partir de l’Ouganda.

La Monusco a annoncĂ© vendredi apporter son soutien Ă l’armĂ©e congolaise contre les prĂ©sumĂ©s ADF depuis lundi, notamment avec des hĂ©licoptères.

OpposĂ©s au prĂ©sident ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont prĂ©sents dans l’est de la RDC depuis plus de 20 ans. MystĂ©rieux et repliĂ©s sur eux-mĂŞmes, ils sont accusĂ©s d’avoir tuĂ© plusieurs centaines de civils Ă l’armĂ©e blanche depuis 2014 dans la rĂ©gion de Beni.

La force de la Monusco est le plus important contingent onusien au monde avec un « effectif maximum autorisĂ© de 16.215 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d’état-major, 391 policiers et 1.050 membres d’unitĂ©s de police constituĂ©es », selon la dernière rĂ©solution du Conseil de sĂ©curitĂ©.

Cette force est présente en RDC depuis 1999 mais Kinshasa souhaite son retrait définitif en 2020.